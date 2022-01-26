Курс доллара в Украине вырос до максимума за четыре года

Выше курс был только 25 января 2018 года - 28,86 гривен.
Национальный банк Украины на 27 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,79 гривен за доллар.
По данным сайта регулятора, курс вырос на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 27 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,7984 гривен за 1 доллар (+0,1326 грн).
При этом курс доллара на 26 января составляет: 28,6658 гривен за 1 доллар.
Официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за четыре года. Выше курс был только 25 января 2018 года - 28,86 гривен.
Прогноз курса доллара
По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне.
Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.
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