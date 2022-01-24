Доллар может "пробить потолок": украинцам назвал новый курс

Новости о возможном полномасштабном вторжении РФ привели к росту спроса на валюту.
В Украине курс доллара до конца января имеет шанс вплотную подойти к психологической отметке в 29 грн/$.
Новости о возможном полномасштабном вторжении российских войск на территорию Украины привели к падению спроса на облигации внутреннего госзайма и роста спроса на валюту, пишет Obozrevatel.
По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, в ближайшие дни гривна останется в диапазоне 28,25-28,40 грн/$. "На следующей неделе ожидаем движение к уровню 28,65 грн/$", – прогнозирует эксперт.
Эксперт Вадим Иосуб считает, что продавать доллары украинцам будут за 28,9 грн/$. "Ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,8 грн/$. Наличный доллар в банках будет торговаться по 28,7-28,9 грн/$", – считает аналитик.
В свою очередь биржевой аналитик Максим Орыщак уверен, что сейчас происходит коррекция после бурного роста с начала января, но уже в ближайшее время гривна вернется к 28,60 грн/$.
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