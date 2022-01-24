УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Доллар может "пробить потолок": украинцам назвал новый курс

24 января 2022, 01:17
Прослушать новость
Остановить

Новости о возможном полномасштабном вторжении РФ привели к росту спроса на валюту.

Доллар
/ УНИАН

В Украине курс доллара до конца января имеет шанс вплотную подойти к психологической отметке в 29 грн/$.

Новости о возможном полномасштабном вторжении российских войск на территорию Украины привели к падению спроса на облигации внутреннего госзайма и роста спроса на валюту, пишет Obozrevatel.

По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, в ближайшие дни гривна останется в диапазоне 28,25-28,40 грн/$. "На следующей неделе ожидаем движение к уровню 28,65 грн/$", – прогнозирует эксперт.

Эксперт Вадим Иосуб считает, что продавать доллары украинцам будут за 28,9 грн/$. "Ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,8 грн/$. Наличный доллар в банках будет торговаться по 28,7-28,9 грн/$", – считает аналитик.

В свою очередь биржевой аналитик Максим Орыщак уверен, что сейчас происходит коррекция после бурного роста с начала января, но уже в ближайшее время гривна вернется к 28,60 грн/$.

Реклама

Читайте такжеДоллар по 30: появился пугающий прогноз рекордного обрушения гривны

Читайте еще:

viber
доллар курс доллара
Сейчас вы просматриваете новость «Доллар может "пробить потолок": украинцам назвал новый курс». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуПриметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду Гороскоп на сегодня, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиГороскоп на сегодня, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудности В моду на 2022 год вошла необычайно красивая стрижка прямой боб, которая отлично молодитВ моду на 2022 год вошла необычайно красивая стрижка прямой боб, которая отлично молодит Любовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбыЛюбовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбы Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздникаКогда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздника
01:17

Доллар может "пробить потолок": украинцам назвал новый курс

00:51

Приметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 24 января 2022: Близнецам – потери, Львам – прибыль, Стрельцам – невероятный шансВидео

00:07

Голос країни-12 - 1 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеровВидео

23 января, воскресенье
23:57

В Украине разрешили покупать лекарства за "ковидную тысячу" с 24 января: главные правилаВидео

Реклама
23:28

Врач рассказала о коварной опасности морской капустыВидео

22:59

"Украина понесла огромные потери": Кулеба резко высказался в адрес Германии из-за агрессии РоссииВидео

22:33

В Украину прибыло более 80 тонн летального оружия из СШАВидео

21:57

Дефицит или паника: украинцам объяснили исчезновение с прилавков гречки и сахараВидео

21:41

Какие растения вредят счастью и богатству в домеВидео

21:33

Мураевым займутся правоохранители: в ОП намекнули, что ждет ставленника КремляВидео

20:57

"РФ - не враг": в МИД жестко ответили на скандальные заявления премьера БаварииВидео

20:44

Звездная украинская дзюдоистка показала роскошное тело в одном бодиВидео

20:29

Нафтогаз отказывает украинцам в подключении: кому не повезет и в чем причинаВидео

19:57

В Украине ударит мороз -18 и заметет снегом по коленоВидео

19:30

Чего не учел Путин, когда начал угрожать Украине войноймнение

19:16

Андрей Шевченко согласился возглавить сборную ПольшиВидео

18:54

Трагическая гибель жены известного футболиста: Данченко прервал молчаниеВидео

18:36

США отказались ударить санкциями до нападения РФ на Украину и назвали причинуВидео

18:24

Президент Армении неожиданно подал в отставкуВидео

Реклама
18:17

Знаменитый футболист жестоко изнасиловал девушку и поплатился карьерой

17:58

Взрывать бункеры и уничтожать танки: США вооружили Украину Javelin, гранатометами и огнеметамиВидео

17:57

На границе с Румынией нашли тело убитого 19-летнего пограничникаВидео

17:39

Дефицит газа в Европе из-за РФ: Евросоюз взвинтит импорт топлива из США и АзербайджанаВидео

17:36

Немецкая авиакомпания Lufthansa экстренно изменила график рейсов в Киев из-за угрозы нападения РФВидео

17:22

"РФ продвигает мелкие фигуры": у Зеленского оценили сценарий с прокремлевским МураевымВидео

17:14

Никаких гарантий России по нерасширению НАТО: Шольц упрекнул Москву из-за требований к АльянсуВидео

17:00

Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в бедуВидео

16:43

Украинцы рискуют остаться без пенсий: в Ощадбанке поставили дедлайн по обмену картВидео

16:29

Для украинских школьников готовят новое меню после громких скандаловВидео

15:57

В ФРГ не хотят видеть Украину в НАТО и усомнились в пользе санкций против РФВидео

15:29

Угроза вторжения РФ в Украину: у Байдена раскрыли сценарий жесткого ответаВидео

15:11

"Больше нам никто не поможет": врач предрек по 40 тысяч больных COVID-19 украинцев в день через неделюВидео

15:09

"Ужасы нацистской оккупации и шок украинцев": посол Украины разнес ФРГ из-за скандала с Крымом

14:40

Самая модная женская обувь 2022, которую захочется с удовольствием носить хоть каждый деньФотоВидео

14:39

Лечение кашля соком редьки с медом: Комаровский разнес популярное "лекарство"Видео

14:30

Бустерная доза и отсутствие AstraZeneca: Ляшко рассказал о вакцинации в Украине в этом годуВидео

14:16

Как сделать слайм: 5 рецептов из подручных материалов, которые есть в каждом доме

13:55

Кулеба заявил, что украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии дать Киеву оружиеВидео

13:36

"Голос країни-12" на 1+1: в столице прошла презентация шоу

Реклама
12:55

"Пощечина" для Путина: Лондон готовит "ядерные" санкции против Москвы на случай вторжения в УкраинуВидео

12:27

Топ-5 комнатных растений, которые принесут семейное счастье и помогут найти любовь

12:22

Япония готова вместе с США ударить по РФ из-за Украины: Москва обвинила Токио в попытках угрозыВидео

11:55

Украинцев предупредили о резком подорожании картофеляВидео

11:11

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

11:03

Врачам положена зарплата до 20 тысяч, а их переводят на полставки: в Минздраве ответили на скандалВидео

10:54

В Украину идут трескучие морозы: украинцам дали холодный прогноз до конца январяВидео

10:00

В Луцке девушку убило током в ванной: она пользовалась мобилкой

09:52

Налоговая декларация – для каждой семьи: украинцам предложат пользоваться льготами родственниковВидео

09:08

"РФ назначит главой оккупационного правительства": Мураев прокомментировал заявление МИД БританииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять