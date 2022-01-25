Курс доллара в столичных обменниках побил рекордный максимум

Валюта взлетела до показателей четырехлетней давности.
Доллар в киевских обменниках побил рекорд. Курс валют взлетел до четырехлетнего максимума.
В частности, на утро вторника, 25 января, гривня к доллару ослабла на 31 копейку и составила 28,70 грн/долл.
Продажа американской валюты осуществляется в среднем по курсу 28,40 грн за долл. и евро – 32,00 грн за евро. Таким образом, курс гривни к евро ослаб на 25 копеек - до 32,45 грн/евро.
Эксперты отмечают, что в последний раз курс доллара поднимался до подобной отметки в январе 2018 года. По состоянию на 24 января 2018 года американская валюта была на уровне 28,86.
Между тем, Национальный банк Украины на вторник, 25 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,37 грн/долл. То есть, гривня ослабла на 5 копеек.
Курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,06 грн/евро. Исходя из этого, гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Напомним, по мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, в ближайшие дни гривна останется в диапазоне 28,25-28,40 грн/$.
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