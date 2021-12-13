Лазебная объяснила, кому и почему не светит субсидия на коммуналку

Кому не дадут субсидии, рассказали в Минсоцполитики / УНИАН

Министр социальной политики Марина Лазебная прокомментировала вопрос выплаты субсидий на оплату коммунальных услуг.

Как подчеркнула она в интервью Фактам, если трудоспособный человек старше 18 лет не хочет искать работу, учиться или работать, то ему субсидия не полагается.

"Оплачивать его коммунальные услуги общество не будет", - говорит министр.

Она напомнила, что потребителям оплачивать коммунальные услуги необходимо вовремя, а в случае затруднения обращаться за помощью.

Глава Минсоцполитики подтвердила, что субсидия не будет назначается, если просрочена более чем на три месяца задолженность по уплате за жилищно-коммунальные услуги, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан на день обращения (680 гривен).

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Что делать должникам

Но если долг уже накопился, а человек наконец осознал, что ему нужна помощь, то выход есть. Лазебная назвала три варианта:

Первый — это уплатить долг и обратиться за субсидией.

— это уплатить долг и обратиться за субсидией. Второй — когда денег нет на уплату задолженности сразу, то необходимо заключить с поставщиком услуг договор о реструктуризации и предоставить его при обращении за субсидией. При наличии договора о реструктуризации задолженности назначается субсидия.

— когда денег нет на уплату задолженности сразу, то необходимо заключить с поставщиком услуг договор о реструктуризации и предоставить его при обращении за субсидией. При наличии договора о реструктуризации задолженности назначается субсидия. Третий — в случаях, когда человек считает, что задолженность возникла неправомерно, он может обратиться в суд с соответствующим иском. Тогда при обращении за субсидией он должен предоставить копию определения об открытии производства по делу, и субсидию назначат, если человек соответствует другим критериям для получения субсидии.

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Напомним, в Украине, согласно законодательству, в том случае, если человек оформил субсидию на законных основаниях, а затем у него изменились жизненные обстоятельства в лучшую сторону, то от помощи необходимо отказаться.

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