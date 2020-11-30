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Локдаун, кому повысят пенсии, как вырастут тарифы: что изменится с 1 декабря

30 ноября 2020, 15:37

Главред выяснил главные изменения в Украине с декабря 2020: кого ждет повешение пенсий, как пересмотрят тарифы на газ и выходные в декабре на Новый год 2021.

Пенсии, зарплаты, алименты - что меняется с 1 декабря 2020 в Украине
Пенсии, зарплаты, алименты - что меняется с 1 декабря 2020 в Украине / Фото pixabay.com

С 1 декабря Украина пересматривает прожиточный минимум – а это сразу влечет за собой пересмотр минимальной зарплаты, алиментов и пенсий. И пока украинцы ждут длинных выходных на католическое Рождество 25 декабря и Новый год 2021 – правительство рассматривает возможность запереть население под "домашний арест" на гораздо более длительный срок, чем пара выходных.

Главред выяснил главные изменения в Украине с декабря 2020: кого ждет повешение пенсий, как пересмотрят тарифы на газ, сколько выходных дадут в декабре на Новый год 2021.

Локдаун в Украине 2020

Закроют ли страну на тотальный карантин – Кабмин будет решать в конце этой недели или на следующей неделе, заявила 30 ноября народный депутат от фракции Слуги народа Евгения Кравчук.

При этом она считает, что в Украине будет довольно сложно ввести локдаун и для транспорта, потому что это фактически определенный коллапс.

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Выходные в декабре 2020 – Украина

Выходные в декабре: 5, 6, 12, 13, 19 и 20 число.

Кроме того, Кабмин рекомендует сократить на один час рабочий день накануне католического Рождества, 24 декабря, и рабочий день в канун Нового года, 31 декабря.

Прожиточный минимум с 1 декабря 2020 – Украина

С 1 декабря прожиточный минимум поднимают на 71 гривну – до 2189 грн. И теперь прожиточный минимум для групп будут составлять:

  • для детей до 6 лет — до 1921 грн (с 1859 грн);
  • от 6 до 18 лет — до 2395 грн (с 2318 грн);
  • для трудоспособных лиц — до 2270 грн (с 2197 грн);
  • для лиц, которые утратили трудоспособность — до 1769 грн (с 1712 грн).

Заодно это повлечет рост пенсий и алиментов.

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Повышение пенсий в Украине в 2020 году

Читайте такжеСтало известно, кто в Украине дополнительно получит 400-500 грн к пенсииМинимальная пенсия вырастет скромнее, чем прожиточный минимум – на 57 грн (до 1769 грн). Получше дела обстоят с максимальной пенсией — на 570 грн (до 17690 грн).

И совсем на "капельку" вырастет прибавка за каждый полный год страхового стажа мужчинам свыше 35 лет и женщинам с 30 лет – на пятьдесят семь копеек – с 17,12 грн до 17,69 грн.

Стоит отметить, что украинцы с полным стажем сейчас получают как минимум 2100 грн. То есть на них повышение минимальной пенсии фактически не повлияет – однако выплаты им могут незначительно увеличиться за счет роста доплаты.

Минимальный размер алиментов в 2020 в Украине

Он тоже зависит от прожиточного минимума (должен быть не ниже 50% для соответствующей категории):

  • для детей, которым еще не исполнилось 6 лет – 960,5 грн;
  • от 6 и до 18 лет — 1197,5 грн.

Рекомендованные суммы выплат, к которым может обязать суд, вдвое выше – 1921 грн и 2395 грн соответственно.

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Зарплаты бюджетникам пересчитают

Так как закон гласит: первая тарифная ставка должна быть не меньше прожиточного минимума для трудоспособного – то и зарплаты бюджетникам должны пересчитать.

Например, 10-й тарифный разряд должен составлять 1,82 оклада (то есть с 4049 грн до 4131 грн), а 25-й тарифный разряд (последний) – 4,51 оклада (то есть с 10034 грн до 10237 грн).

Впрочем, новые зарплаты им насчитают уже в январе.

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Как узнать свой тарифный разряд - Украина 2020

Тарифы на газ для населения с 1 декабря в Украине

Нафтогаз установил цену на природный газ для населения на декабрь 2020 года на уровне 6,33 грн/куб.м с НДС и без учета стоимости доставки. Это столько же, сколько украинцы платили в ноябре.

Ранее аналитик Егор Комов прогнозировал, что в Украине зимой подорожает тариф на газ. Он прогнозировал, что из-за пикового периода потребления "голубого топлива", уже в декабре на рынке стоимость кубометра газа может подскочить до 7 грн.

В то же время в Украине рост тарифов на распределение газа облгазов и горгазов для потребителей ожидается с января 2021 года.

"То есть, если для распределительных компаний, как и для бытового потребителя, цена выросла, значит и тариф на распределение вырастет. Потому что в действующем тарифе на распределение цена газа заложена на уровне весенних цен", – подчеркнула член НКРЭКУ.

Тарифы на электричество для населения в Украине

Горячей темой ноября стала новость про рост тарифов на электричество. Но их пересчитать планируют с января 2021. Детальнее читайте в нашем материале Украинцы заплатят больше за электричество: в Минэнерго назвали сроки.

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