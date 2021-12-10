Монеты номиналом в 1 и 2 гривни будут выглядеть по-другому: Нацбанк готовит новый дизайн

Украинцы жалуются на невозможность различить монеты номиналом в 1 и 2 гривни. В НБУ решили изменить их дизайн. Когда он будет представлен - неизвестно.
Национальный банк Украины изменит дизайн монет в 1 и 2 гривни. Такое решение было принято из-за массовых жалоб украинцев на невозможность их различить.
"Мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования. Прежде всего для людей с недостатками зрения и пожилых", – сообщил во время брифинга заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан.
Когда именно будет представлен новый дизайн монет номиналом 1 и 2 гривни, регулятор не уточнил. Также не сообщается, когда новые монеты будут выпущены в оборот.
Шабан обратил внимание на то, что в ближайшее время НБУ не планирует вводить банкноты или монеты нового номинала с целью оптимизации банкнотно-монетного ряда.
"Мы исходим из экономической целесообразности и удобства украинцев для расчетов. Когда появляется "зоопарк" купюр, с этим надо что-то делать, потому что не помнишь, какая настоящая, а какая – нет", – объяснил замглавы НБУ.
Напомним, монеты номиналом 1 и 2 гривни были выпущены в оборот 27 апреля 2018 года.
С 1 октября 2020 года в Украине перестали считаться денежными средствами монеты номиналом в 25 копеек. Вывод четвертаков из оборота Нацбанк объяснил желанием упростить наличные расчеты. Есть и вторая причина: монеты по 25 копеек не размениваются, так как монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек также выводятся из оборота.
Как сообщал Главред, Национальный банк Украины 20 августа ввел в обращение новые банкноты. Нововведение посвящено 30-летию Независимости Украины. Это две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен.
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