ООН выдает деньги украинцам: где и кто имеет право на помощь

Размер денежного пособия от ООН составляет 3600 грн для каждого члена домохозяйства на период трех месяцев.

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Как получить денежную помощь от ООН? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Начиная с 8 апреля 2024 года мобильные бригады благотворительного фонда "Право на защиту" ведут работу во Львовской и Тернопольской областях в рамках предоставления финансовой помощи от Украинского отдела координации гуманитарных вопросов ООН (УВКБ ООН). Об этом сообщает львовское отделение организации.

Размер пособия составляет 3600 грн для каждого члена домохозяйства на период трех месяцев. Помощь будет предоставляться лицам, ранее не пользовавшимся помощью от международных организаций и имеющим доход менее 5400 грн на человека в месяц.

Как получить деньги от ООН?

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, пострадавшие от последствий военных действий после 24 февраля 2022 года, а также вернувшиеся к местам своего постоянного проживания после вынужденного перемещения из-за военных событий (начиная с 24 февраля 2022 года).

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Уязвимыми считаются такие категории украинцев:

семья, имеющая только одного родителя с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми членами семьи от 55 лет;

семья, возглавляемая одним/несколькими одинокими пожилыми людьми от 55 лет или пожилыми людьми с одним или несколькими детьми до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями.

Какие документу нужно собрать для получения помощи от ООН

ИНН;

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта главного заявителя;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинская справка при наличии инвалидности или хронического заболевания.

Что такое Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев? Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) — организация системы ООН, занимающаяся оказанием помощи беженцам. Штаб-квартира — в Женеве, имеются представительства во многих столицах и конфликтных точках по всему миру. Возглавляет Управление Верховный комиссар ООН по делам беженцев. С 1 января 2016 года им стал Филиппо Гранди, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине некоторое количество украинцев может получить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара по делам беженцев) ООН. Как говорят чиновники, выплаты производятся тем украинцам, которые еще не получали помощь от международных организаций.

К примеру, семьи, которые подадут заявку с 1 октября по 31 декабря, получат по 3,6 тысячи грн на человека.

Финпомощь выплачивается в течение три месяцев. Также можно получить выплату в размере 2,22 тысячи грн для подготовки на зимний период. При этом совокупный доход семьи не должен превышать 5400 грн на каждого члена.

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