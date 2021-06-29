Останется прежней: Кабмин решил не повышать цену на электроэнергию для украинцев

Правительство продлило фиксированную цену на электроэнергию для населения до 1 августа.
Кабмин продлил режим действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения до 1 августа и оставил тариф на электроэнергию на прежнем уровне - 1,68 грн/кВт-ч.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №659 от 29 июня текущего года.
Соответствующие изменения были внесены в постановление Кабмина №483 от 5 июня 2019 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".
Рынок электроэнергии в Украине: главные акценты
- В конце прошлого года правительство отменило льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-час и установило единую цену на электричество в размере 1,68 грн/кВт-час.
- В конце апреля текущего года Кабмин утвердил данный тариф на этом же уровне и продлил его до 30 июня.
- В свою очередь, Верховная Рада 13 апреля не поддержала возвращение к льготному тарифу на электроэнергию на уровне 0,9 грн за кВт ч.
- При этом, 26 мая НКРЭКУ запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года. В связи с чем эксперты прогнозировали рост цен на электроэнергию для населения страны.
Автор: Ульяна Виноградова