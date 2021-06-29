Останется прежней: Кабмин решил не повышать цену на электроэнергию для украинцев

Тарифы на электроэнергию в Украине останутся прежними / Wikipedia

Кабмин продлил режим действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения до 1 августа и оставил тариф на электроэнергию на прежнем уровне - 1,68 грн/кВт-ч.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №659 от 29 июня текущего года.

Соответствующие изменения были внесены в постановление Кабмина №483 от 5 июня 2019 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".

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