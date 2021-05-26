УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В Украине запретили импорт электроэнергии из России и Беларуси

26 мая 2021, 11:41
Прослушать новость
Остановить

Запрет на импорт электроэнергии из соседних стран введен до начала октября, сообщил нардеп.

В Украину запретили импортировать электроэнергию из РФ и Беларуси, поделился нардеп
В Украину запретили поставлять электроэнергию из РФ и Беларуси / УНИАН

Украинская Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в среду, 26 мая, запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Запрет введен до 1 октября текущего года, поделился в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

По сведениям народного избранника, регулятор одобрил запрет сегодня около 11:30.

"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года", – написал политик.

Напомним, 18 марта прошлого года Кабмин де-факто ввел запрет на импорт российского электричества и угля.

В конце января 2021-го тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко говорил, что Украине для энергетической безопасности необходимо отсоединиться от энергосистем РФ и Беларуси.

В мае президент Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует сертификацию оператора передачи электроэнергии по требованиям Евросоюза. Документом, в частности, предусмотрено введение запрета на импорт электрики из российской и белорусской территории.

запрет импорта Алексей Гончаренко
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине запретили импорт электроэнергии из России и Беларуси». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Звезда Папика Даша Петрожицкая впервые показала своего парняЗвезда Папика Даша Петрожицкая впервые показала своего парня Первые признаки беременности – на что обращать вниманиеПервые признаки беременности – на что обращать внимание Кто поддержал Украину на конкурсе Евровидение 2021: страны и баллыКто поддержал Украину на конкурсе Евровидение 2021: страны и баллы Победители Евровидения-2021 влипли в скандал: появились новые подробностиПобедители Евровидения-2021 влипли в скандал: появились новые подробности "Всех найдут и всех достанут": Минск пошел путем устрашения"Всех найдут и всех достанут": Минск пошел путем устрашения

Последние новости

12:19
В розничных магазинах Украины стартовали скидки на игры для PS4 и PS5
12:13
Петров, Чадов и Орлов: назвали имена российских артистов из нового списка санкций
11:54
На Донбассе запланировали "большую стройку": отремонтируют рекордные 532 км дорог
11:41
В Украине запретили импорт электроэнергии из России и Беларуси
11:24
Закон о местном референдуме: кто и как может его проводить
Реклама
11:23
В моду на лето 2021 вернулись волнительные и неотразимые платья миди в стиле 90-х Фото Видео
11:22
В Украину прибыла "непосредственная" первая партия вакцины Pfizer: все, что нужно знать Видео
11:16
Лукашенко о Протасевиче: этот подонок убивал людей в братской Украине Видео
11:13
MamaRika и Сергей Середа станут родителями в первый раз
11:11
Гороскоп на завтра 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьи Видео
10:45
Юлия Санина в эфире 1+1 рассказала, о чем альбом The Hardkiss Жива і не залізна Видео
10:42
Лукашенко впервые прокомментировал "угон" Ryanair: я действовал законно Видео
10:37
"Рискуют башкой за похороны на скотомогильнике": стало известно, сколько платят наемникам "ЛДНР" Видео
10:05
Как лечить ожог - семь способов первой помощи и когда бежать в больницу Видео
09:58
Опасность ДТП возрастает в три раза: стало известно, какой фактор здоровья влияет на водителей Видео
09:55
Елена Кравец впервые рассказала о съемках шоу Твій день на 1+1
09:53
26 мая большой народный праздник: кого поздравить и что нельзя делать Видео
09:49
Аннексия Крыма: Муженко рассказал, как принималось решение "сдать" полуостров РФ
09:46
Обнаружен фактор риска, который увеличивает риск сердечной недостаточности у женщин Видео
09:45
Гороскоп на 26 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому ждать побед на трех фронтах Видео
Реклама
09:39
Ученые узнали, какой фактор негативно влияет на отношения матери с ребенком Видео
09:30
Группа "Śnieżka" внедряет корпоративную визуальную идентификацию новости компании
09:28
Ученые обнаружили удивительную пользу молока: что оно делает Видео
09:26
Под Херсоном бабушка траванулась "наркотическим подарком" от дочери
08:28
Коронавирус в Украине 26 мая: число новых диагнозов подскочило, много госпитализаций Видео
08:26
"Остановилось три сердца": российское судно погубило японскую шхуну Видео
08:20
России нет смысла пачкать руки во внутренних делах Беларуси мнение
08:11
Киев накроют ливни, шквальный ветер и град: когда ждать улучшения погоды Видео
07:45
"Сосочки видны": Глюкоза показала возбужденную грудь под прозрачной ночнушкой
07:44
Может ли Кремль начать сбрасывать на Украину ракеты: военный эксперт оценил риски
07:06
Сахарозаменители: мифы и реальность Видео
07:04
Жестокое убийство известного историка в Николаеве: копы задержали подозреваемого Видео
06:40
Байден объяснил причину отказа от санкций против СП-2 и нарвался на жесткую критику
06:34
Изысканные и гламурные слитные купальники врываются в моду на лето 2021 Фото Видео
06:34
Путин всеми силами хочет сделать из Лукашенко "нерукопожатного" мнение
06:15
Эксперт оценил шансы на прорыв в переговорах Байдена и Путина по Украине Видео
06:05
Календарь магнитных бурь на июнь 2021: когда хвататься за голову Видео
05:31
Скоро жара: синоптик уточнила прогноз погоды на начало июня Видео
05:30
Гордон сделал прогноз о будущем Лукашенко и указал на опасность для России Видео
05:05
Когда День Киева в 2021 году и куда пойти отпраздновать Видео
Реклама
03:51
В Украине и рядом с ней находятся десятки тысяч солдат России – генсек НАТО
02:59
Жена Джейсона Стейтема засветила напряженные соски на селфи в примерочной
02:14
Первая помощь при солнечных ожогах кожи: что быстро может помочь Видео
00:51
Нападал в супермаркетах: в Киеве на Оболони орудовал "туалетный" насильник Видео
00:19
Самый вкусный домашний майонез: простой пошаговый рецепт за 10 минут Видео
25 мая, вторник
23:55
В США придумали, как накажут Беларусь из-за задержания Протасевича Видео
23:35
Врачи назвали серьезную опасность сирени Видео
22:55
Мать девушки Протасевича бьет тревогу из-за "признаний" дочери Видео
22:50
Украину ждет резкое изменение погоды и сильное похолодание Видео
22:33
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять