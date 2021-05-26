В Украине запретили импорт электроэнергии из России и Беларуси

В Украину запретили поставлять электроэнергию из РФ и Беларуси / УНИАН

Украинская Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в среду, 26 мая, запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Запрет введен до 1 октября текущего года, поделился в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

По сведениям народного избранника, регулятор одобрил запрет сегодня около 11:30.

"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года", – написал политик.

Напомним, 18 марта прошлого года Кабмин де-факто ввел запрет на импорт российского электричества и угля.

В конце января 2021-го тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко говорил, что Украине для энергетической безопасности необходимо отсоединиться от энергосистем РФ и Беларуси.

В мае президент Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует сертификацию оператора передачи электроэнергии по требованиям Евросоюза. Документом, в частности, предусмотрено введение запрета на импорт электрики из российской и белорусской территории.