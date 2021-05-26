В Украине запретили импорт электроэнергии из России и Беларуси

Запрет на импорт электроэнергии из соседних стран введен до начала октября, сообщил нардеп.
Украинская Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в среду, 26 мая, запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Запрет введен до 1 октября текущего года, поделился в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.
По сведениям народного избранника, регулятор одобрил запрет сегодня около 11:30.
"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года", – написал политик.
Напомним, 18 марта прошлого года Кабмин де-факто ввел запрет на импорт российского электричества и угля.
В конце января 2021-го тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко говорил, что Украине для энергетической безопасности необходимо отсоединиться от энергосистем РФ и Беларуси.
В мае президент Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует сертификацию оператора передачи электроэнергии по требованиям Евросоюза. Документом, в частности, предусмотрено введение запрета на импорт электрики из российской и белорусской территории.