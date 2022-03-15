Помощь на $13,6 млрд: Байден одобрил историческое финансирование для Украины

Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден подписал закон о двухпартийном государственном финансировании.

В соответствии с документом, одобрено предоставление Украине исторических $13,6 млрд. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, который сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические $13,6 млрд финансирования", - написал Байден в Twitter.

Напомним, ранее Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) в ночь на четверг одобрил экстренную финансовую поддержку Украины в размере $1,4 млрд (SDR1005,9 млн).

Решение принято в рамках Инструмента быстрого финансирования (RFI) для удовлетворения неотложных потребностей в финансировании и смягчения экономических последствий войны.

Фонд выразил глубочайшие соболезнования украинскому народу в эти чрезвычайно трудные времена и будет продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями.

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