Пособие по безработице: в Минэкономики рассказали, как его могут получить трудоустроенные

В Минэкономики рассказали, как его могут получить трудоустроенные / Коллаж фото УНИАН

В Верховной Раде приняли за основу и в целом закон, упрощающий процедуру оформления помощи для людей, которые потеряли работу — статус безработного можно получить, в частности, подав заявку через государственное мобильное приложение "Дия". Об этом сообщают в Минэкономики.

Чиновники говорят, что в электронной форме заявку можно подать без учета документов об образовании, трудовой книжки, военно-учетном документе и так далее — Кабмин упростил процедуру регистрации.

Как сообщает портал Gsminfo, согласно закону, размер этого вида социальной помощи несколько уменьшится. Так, сумму выплат по безработице привязали к минимальной зарплате (сейчас 6500 гривен), тогда как раньше она зависела от прожиточного минимума. Максимальный размер госпомощи потерявшим работу составит 9750 гривен — 1,5 минимальной заработной платы. До принятия этого закона ежемесячное содержание составляло до 9924 гривен.

Минимальная сумма социальной помощи составит 650 гривен — ее будут назначать гражданам, у которых за год до получения статуса безработного было менее полугода месяцев официального стажа. Если страховой стаж превышал полгода — сумма пособия составит 1,8 тысячи гривен. Минимальную помощь будут выплачивать в течение действия военного положения и еще полгода после его отмены.

Также на помощь могут рассчитывать граждане, которые потеряли часть своего дохода, или по определенным причинам не расторгли договора с работодателем. А вот гражданам Украины, которые выезжали из страны более, чем на месяц, пособие по безработице не будут назначаться.

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Напомним, ранее сообщалось после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий. Об этом говорится на странице Пенсионного фонда в Facebook.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

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