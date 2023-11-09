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Рада поменяла правила получения наследства: что поменялось

Дмитрий Видоменко
9 ноября 2023, 13:37
Верховная Рада приняла законы, касающиеся принятия наследства во время боевых действий
Нотариус, печать
В Украине немного иначе будет оформляться наследство / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинский парламент во втором чтении приняла два законопроекта, которые меняют процедуру получения наследства. Об этом говорится на сайтепарламента.

Оба документа теперь предусматривают остановку сроков исковой давности, а также обновят правила принятия наследства.

Среди ключевых положений документов отмечаются:

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  • местом открытия наследства станет последнее место жительства наследодателя (возвратят предыдущую редакцию статьи 1221 Гражданского кодекса);
  • в случае, если место жительства наследодателя неизвестно или зарегистрировано за пределами страны, то местом открытия наследства станет местонахождение недвижимого имущества или основной его части (то есть будет возвращена предыдущая редакция статьи 1221 Гражданского кодекса);
  • если местом открытия наследства указан населенный пункт, в котором ведутся боевые действия либо который временно оккупирован страной-агрессором Россией, то по поводу оформления наследства можно будет обращаться к любому нотариусу.

Также новые законодательные инициативы предусматривают, что свидетельство о праве на наследство будет выдаваться после того, как истек срок для принятия наследства. В то время как ранее был установлен срок в шесть месяцев.

В период действия военного или чрезвычайного положения в стране останавливаются сроки исковой давности (все сроки, установленные Гражданским кодексом Украины).

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вплоть летом рассылались квитанции на уплату налога на недвижимость. Информация о налоговых нововведениях обнародована на официальном сайте Верховной Рады. Сообщается, что платить налог нужно будет за квартиры площадью от 60 квадратов и за дома площадью от 120 квадратов.

Если у человека в наличии в собственности объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.

Кроме того, популярное украинское финучреждение Monobank повысило тариф на снятие наличных в банкоматах. С этого дня за снятие собственных средств украинцы платят не 0,5% от суммы (как было ранее), а 0,9%.

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