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СМИ раскрыли массовые схемы обмана в украинских супермаркетах

27 октября 2021, 19:13
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Есть несколько схем обмана покупателей в магазинах.

Супермаркет, продкты
Супермаркеты наживаются на невнимательных покупателях / УНИАН

Украинцев часто обманывают в супермаркетах. Причем, по нескольким схемам. А сами покупатели зачастую даже не догадываются, что их "обвешивают", продают просрочку и наживаются за счет "лживых" скидок.

О том, как обманывают в отечественных магазинах, пишет "Обозреватель". В частности, издание выяснило, что это происходит везде и повсюду.

"Обманчивая" касса

Нередко на ценнике товара указана одна стоимость, а в чеке - другая. А вот продукты, которые взвешиваются, очень часто могут "переоцениваться" уже на кассе.

Сами кассиры очень часто наживаются за счет сдачи - 10, 50 копеек вроде бы и не деньги, но за один день сумма получается солидная.

Кроме того, по приходу домой покупатели могут заметить "виртуальные" товары, которые даже не собирались покупать, однако, как оказалось, заплатили за них.

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"Лживые" скидки

На первый взгляд "щедрые" скидки могут быть только приманкой для невнимательных на кассе покупателей. Более того, такие продукты зачастую просроченные.

Читайте такжеРоссийских супермаркетов в Украине не будет - СНБОКроме того, в магазинах могут "подкручивать" весы и продавать просрочку с новыми стикерами, под которыми спрятана истинная дата изготовления.

Напомним, в Украине может быть запрещена продажа алкоголя и сигарет в супермаркетах и продуктовых магазинах. Для торговли табачными и ликеро-водочными изделиями предлагается открыть специализированные торговые точки. При этом кроме алкоголя и сигарет в таких спецмагазинах больше ничего не будет продаваться.

За незаконную продажу сигарет или алкоголя предлагают штрафовать более чем на 21 тысячу грн.

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