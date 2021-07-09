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Украина и МВФ нашли компромисс: в Минфине назвали последний камень преткновения

9 июля 2021, 13:57
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Украина на пути достижения Staff level agreement с МВФ в ближайшее время.

МВФ и Украина достигли компромисса
Украина достигла прогресса в переговорах с МВФ / УНИАН

В Вашингтоне представители официальной украинской делегации и представители Международного валютного фонда провели ряд встреч и достигли компромисса по ряду вопросов, рассказал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, компромисс достигнут по вопросу антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и по вопросу независимости НАБУ, сообщает пресс-служба Минфина.

"Переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и по вопросам независимости НАБУ", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе рабочего визита в США министр финансов Сергей Марченко провел ряд встреч с представителями МВФ для обсуждения дальнейшего сотрудничества. В частности, состоялись переговоры с директором Европейского департамента Альфредом Камером, исполнительным директором МВФ Полом Гилберсом, главой миссии МВФ Иванной Владковой Холлар, постоянным представителем МВФ в Украине Ваграмом Степаняном и другими представителями Фонда.

"Однако эксперты МВФ отметили, что решение КСУ привели к откату антикоррупционных усилий, требует соответствующей реакции со стороны украинской власти. Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время", – добавил Минфин.

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Министр финансов отметил, что Верховная Рада Украины в короткий срок приняла ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества с МВФ, указано в сообщении.

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"Поддержка МВФ очень важна для Украины. И я благодарен за поддержку в проведении реформ. Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ", - добавил Марченко.

Сотрудничество Украины с МВФ:

Ранее в МВФ сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.

10 июня представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях относительно программы stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.

14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает сотрудничество Украины с МВФ но на особых условиях. Зеленский напомнил, что Украина находится в состоянии войны и вынуждена "по-другому выбирать" приоритетные сферы для проведения реформ, поэтому "несправедливо выдвигать к нашей стране такие же требования, как к другим государствам".

Минфин МВФ Сергей Марченко новости Украины
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