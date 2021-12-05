Украинцам добавят пенсии: Шмыгаль рассказал, кому и когда ждать прибавки

Украинцам повысят пенсии с января / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о повышении пенсионных выплат украинцам с января 2022 года.

Как написал он в своем Facebook, в следующем году, кроме плановой индексации, предусматривается также повышение надбавок и доплат к пенсиям и установление минимальных пенсионных выплат в размере 3 тыс. грн для людей старше 70 лет.

Глава Кабмина уточнил, что с 1 декабря в Украине выросла минимальная заработная плата с 6 тыс. грн до 6,5 тыс. грн.

"В связи с этим также увеличились пенсии. Рост будет составлять до 200 грн, в зависимости от стажа. Кроме того, увеличиваются надбавки и повышения к пенсии, в частности, ветеранам войны и лицам, имеющим особые заслуги", - сказал глава правительства.

Шмыгаль добавил, что на 2022 год, кроме плановой индексации, предусматривается также повышение надбавок и доплат к пенсиям и установление минимальных пенсионных выплат в размере 3 тыс. грн для людей старше 70 лет.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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