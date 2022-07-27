Украинцам хотят срезать размер пособия по безработице: в Раду внесли законопроект

Украинцам хотят срезать размер пособия по безработице / коллаж УНИАН

В Украине депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова внесла в Раду законопроект №6067, который меняет механизм расчета размера выплат по безработице. В результате сумма снизится для украинцев с небольшим трудовым стажем и увеличится для тех, кто работает уже более 24-х лет.

Согласно тексту документа правила изменятся так:

половину зарплаты будут платить тем, кто имеет от 3 лет стажа (сейчас от 2 лет);

55% зарплаты будут платить тем, кто имеет от 3 до 6 лет стажа (сейчас от 2 до 6 лет);

60% – от 6 до 12 лет стажа (сейчас от 6 до 10 лет);

65% – от 12 до 18 лет стажа (сейчас норма отсутствует);

70% – от 18 до 24 лет стажа (сейчас от 10 лет стажа);

75% – от 24 до 30 лет стажа (сейчас норма отсутствует);

80% – от 30 лет стажа (норма отсутствует).

Кроме того, по новым правилам полную помощь будут выплачивать только три месяца срока, а затем применят коэффициент 0,5.

Как результат, пособие по безработице увеличится только для тех, кто имеет большой стаж. Но важно помнить, что максимальный размер ограничен показателе в 9,7 тысячи гривен, то есть значительного роста размера выплаты ожидать не стоит. В то же время те украинцы, которые имеют небольшой стаж, в случае принятия законопроекта будут получать более низкие выплаты по безработице.

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Напомним, ранее депутат Верховной Рады (ВР) от фракции "Слуга Народа" Галина Третьякова внесла поправку в законопроект №7251, которая позволяет украинским работодателям не платить зарплату сотрудникам, которых мобилизовали в ВСУ из-за украино-российской войны

"Эта практика, чтобы военнослужащему работодатель продолжал платить зарплату после мобилизации, возникла в 2014 году. В то время мобилизованных было не так много, а государственный бюджет был не в состоянии или не было политической воли достаточно финансировать военных", – аргументировала свою поправку Третьякова.

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