Украинцам повысили пенсии: кому и на сколько подняли выплаты

С 1 декабря повышены пенсии в связи с перерасчетом прожиточного минимума для нетрудоспособных.
Под конец 2021 года в Украине выросли пенсии. Выплаты подняли в связи с перерасчетом прожиточного минимума для нетрудоспособных.
Также прибавки получат те украинцы, которые уже достигли 75-летия. Соответствующие нормы были оформлены решением правительства.
Повышение пенсий в Украине
С 1 декабря повышены пенсии в связи с перерасчетом прожиточного минимума для нетрудоспособных (с 1854 до 1934 грн.):
- максимальная выплата выросла на 800 грн до 19 340 грн.;
- повышена надбавка за стаж сверхнормы – на 80 копеек до 19,34 грн за каждый год.
Кроме того, достигшие 75-летия украинцы могут рассчитывать на прибавку до 400 грн.
Рост пенсий: кто получит прибавку
- получатели максимальных выплат;
- получатели минимальных выплат;
- выполнившие требования по стажу и достигшие 65-летия;
- имеющие доплату за стаж сверх нормы;
- достигшие возраста от 75 до 80 лет.
Добавим, что в Украине прожиточный минимум для пенсионера составляет с 1 декабря 1934 грн. Однако фактический прожиточный минимум (его считает Минсоц) составляет 3700 грн.
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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.
Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.
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