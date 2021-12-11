Украинцам повысили пенсии: кому и на сколько подняли выплаты

В Украине повысили пенсии / УНИАН

Под конец 2021 года в Украине выросли пенсии. Выплаты подняли в связи с перерасчетом прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Также прибавки получат те украинцы, которые уже достигли 75-летия. Соответствующие нормы были оформлены решением правительства.

Повышение пенсий в Украине

С 1 декабря повышены пенсии в связи с перерасчетом прожиточного минимума для нетрудоспособных (с 1854 до 1934 грн.):

максимальная выплата выросла на 800 грн до 19 340 грн.;

до 19 340 грн.; повышена надбавка за стаж сверхнормы – на 80 копеек до 19,34 грн за каждый год.

Кроме того, достигшие 75-летия украинцы могут рассчитывать на прибавку до 400 грн.

Рост пенсий: кто получит прибавку

получатели максимальных выплат;

получатели минимальных выплат;

выполнившие требования по стажу и достигшие 65-летия;

имеющие доплату за стаж сверх нормы;

достигшие возраста от 75 до 80 лет.

Добавим, что в Украине прожиточный минимум для пенсионера составляет с 1 декабря 1934 грн. Однако фактический прожиточный минимум (его считает Минсоц) составляет 3700 грн.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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