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Украинцам резко поднимут тариф на доставку газа

8 декабря 2021, 18:16

НКРЭКУ предложил поднять цены как минимум у 25 поставщиков.

Газ цены
Цены на газ / Reuters

В Украине с 1 января могут взвинтить тарифы за доставку газа. Так, Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уже приготовила новые тарифы для облгазов.

Большинство облгазов ранее просило в разы повысить их тарифы на доставку газа. К примеру, "Винницагаз" обратилась к профильной комиссии с просьбой вместо 2,016 за каждый кубометр брать с украинцев 4,41 грн.

В объяснительной записке говорится, что именно такая цена обеспечила бы повышение зарплат на предприятии, расчеты за технологический газ, ремонтные работы и т.д. Чиновники просьбу компании рассмотрели, но приняли решение повысить тариф всего до 2,112 грн.

НКРЭКУ предложил поднять цены как минимум у 25 поставщиков. Если сейчас клиенты "Закарпатгаз" за каждый куб платят 2,136, а с 1 января цена может составить уже 2,388 грн.

Столько будет платить обычная семья за доставку газа

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К примеру, если семья ежемесячно платит за 70 кубов газа и потребление не изменилось, то со старым тарифом нужно было заплатить 149,5 грн, а по новым – 167,1 грн.

Существенно суммы в платежках вырастут для тех, кто тратит много газа:

  • "Винницагаз" – с 2,016 до 2,112
  • "Волыньгаз" – с 1,884 до 1,884
  • "Днепрогаз" – с 1,116 до 1,08
  • "Днепропетровскгаз" – с 1,404 до 1,512
  • "Криворожгаз" – с 0,612 до 0,636
  • "Донецкоблгаз" – с 1,224 до 1,416
  • "Мариупольгаз" – с 1,836 до 1,74
  • "Житомиргаз" – с 2,016 до 2,04
  • "Коростышевгаз" – с 2,100 до 2,184
  • "Закарпатгаз" – с 2,136 до 2,388
  • "Запорожгаз" – с 1,104 до 1,104
  • "Мелитопольгаз" – с 2,148 до 2,208
  • "Ивано-Франковскгаз" – с 2,148 до 2,232
  • "Тысменицагаз" – с 2,148 до 2,388
  • "Киевгаз" – с 0,372 до 0,384
  • "Киевоблгаз" – с 1,740 до 1,752
  • "Кировоградгаз" – с 1,920 до 1,788
  • "Луганскгаз" – с 1,860 до 1,884
  • "Львовгаз" – с 2,016 до 2,028
  • ДГХП "Сірка" – с 1,368 до 1,452
  • "Николаевгаз" – с 2,148 до 2,388
  • "Одессагаз" – с 1,008 до 1,308
  • "Гадячгаз" – с 1,992 до 2,388
  • "Лубныгаз" – с 2,148 до 2,388
  • "Полтавагаз" – с 2,136 до 2,112
  • "Ровногаз" – с 2,016 до 1,848
  • "Сумыгаз" – с 1,536 до 1,608
  • "Тернопольгаз" – с 2,148 до 2,1
  • "Тернопольгоргаз" – с 1,056 до 0,96
  • "Харьковгаз" – с 2,148 до 2,388
  • "Харьковгоргаз" – с 0,42 до 0,516
  • "Херсонгаз" – с 2,016 до 1,944
  • "Хмельницкгаз" – с 1,992 до 1,848
  • "Шепетовкагаз" – с 1,308 до 1,272
  • "Уманьгаз" – с 2,136 до 2,34
  • "Черкасыгаз" – с 0,648 до 0,684
  • "Черновцыгаз" – с 2,136 до 2,568
  • "Черниговгаз" – с 1,944 до 2,112

"Те цифры, которые ранее показали компании, это всего лишь предварительные расчеты, которые никто не утверждал. Они берут планированный объем распределения и все свои расходы, связанные с распределением. Расходы разделяют на объем и рассчитывают тариф. Этот расчет выносят на предварительное обсуждение", – отмечает член НКРЭКУ Ольга Бабий, пишет Обозреватель.

По словам Бабий, значительного роста цен не будет.

Читайте такжеВ Украине анонсировали резкое снижение тарифа на газ: кому повезет платить меньше

Ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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