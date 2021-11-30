Украинцев могут заставить вернуть государству субсидии: названы сроки

В Украине получателей могут заставить вернуть субсидию / УНИАН

В Украине получатели субсидий могут столкнуться с необходимостью возвращения начисленных средств.

Такая вероятность возможна в случае, если социальные выплаты были начислены и выплачены по ошибке, пишет Апостроф.

Отмечается, что нередко правила предоставления государственной помощи на оплату коммуналки меняются в сторону ужесточения, однако отдельные граждане продолжают получать деньги, которые им не положены.

По каким причинам начисленные субсидии нужно возвращать:

Предоставление государственным органам ложной информации при оформлении субсидий.

Реклама

Если субсидианту удалось ввести в заблуждение органы социальной защиты и получить субсидию, на которую он не имел права, он обязан вернуть все незаконно начисленные суммы.

Изменение любых обстоятельств, влияющих на предоставление и размер субсидии: потеря работы, повышение зарплаты, вступление в брак, рождение ребенка, совершение дорогостоящих покупок (закон обязывает получателя субсидии в месячный срок уведомлять органы социальной защиты об этом).

Добавим, что в таком случае органы соцзащиты должны провести повторную комиссию и оценить, имеет ли гражданин право на субсидию. Если этого не сделать, то будет начислена субсидия, которую со временем придется вернуть.