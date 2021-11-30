Украинцев могут заставить вернуть государству субсидии: названы сроки

Органы соцзащиты могут провести проверку и оценить, имеет ли гражданин право на субсидию.
В Украине получатели субсидий могут столкнуться с необходимостью возвращения начисленных средств.
Такая вероятность возможна в случае, если социальные выплаты были начислены и выплачены по ошибке, пишет Апостроф.
Отмечается, что нередко правила предоставления государственной помощи на оплату коммуналки меняются в сторону ужесточения, однако отдельные граждане продолжают получать деньги, которые им не положены.
По каким причинам начисленные субсидии нужно возвращать:
Предоставление государственным органам ложной информации при оформлении субсидий.
Если субсидианту удалось ввести в заблуждение органы социальной защиты и получить субсидию, на которую он не имел права, он обязан вернуть все незаконно начисленные суммы.
Изменение любых обстоятельств, влияющих на предоставление и размер субсидии: потеря работы, повышение зарплаты, вступление в брак, рождение ребенка, совершение дорогостоящих покупок (закон обязывает получателя субсидии в месячный срок уведомлять органы социальной защиты об этом).
Добавим, что в таком случае органы соцзащиты должны провести повторную комиссию и оценить, имеет ли гражданин право на субсидию. Если этого не сделать, то будет начислена субсидия, которую со временем придется вернуть.