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Украинцы стали меньше зарабатывать: в августе средняя зарплата снизилась до 13 997 гривен

28 сентября 2021, 19:22
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Самый высокий уровень средней заработной платы в Киеве – 20 358 гривен.

деньги
В августе средняя номинальная зарплата снизилась на 348 гривен - Госстат / УНИАН

В Украине по данным за август и в сравнении с июлем на 2,2% снизилась средняя номинальная заработная плата – с 14 345 до 13 997. Средняя зарплата работников учреждений, организаций и предприятий в августе составила 13 997 гривен, что в 2,3 раза выше минимальной заработной платы по стране – 6 000 гривен.

Об этом сообщают в Государственном комитете статистики. В Госстате указывают, что в годовом исчислении реальная зарплата, по сравнению с августом 2020 года, выросла на 10,9%.

Указывается, что средняя на номинальная зарплата работника предприятий, учреждений и организаций за август – 13 997 гривен. По сравнению с июлем фиксируется снижение на 348 гривен. Однако данная сумма превышает уровень минимальной заработной платы, которая составляет 6 тысяч гривен.Читайте такжеРост ВВП, борьба с долгами и 30 млрд грн доходов: Кабмин раскрыл бюджет на 2022 год

Если сравнивать с июлем, сумма средней номинальной зарплаты снизилась на 2,4%. Но в сравнении с августом 2020 года за 12 месяцев она выросла на 22,3%.

Самые высокие средние зарплаты в Киеве – 20 358 гривен и в Донецкой области – 14 848 гривен.

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Наиболее низкая зарплата в Черновцах – в среднем, согласно официальным данным, это 10 811 гривен.

Самые высокие средние зарплаты по отраслям (август)

Сфера информации и телекоммуникации – 24 813 гривен (+25,1%)

Финансовая и страховая деятельность – 23 537 гривен (+25,1%)

Самые низкие зарплаты по отраслям (август)

Сфера организации питания и временного размещения – 9 788 гривен (+57,3%).

Зарплаты в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что средняя зарплата в Украине в 2022 году должна составить 15 258 гривен. Согласно прогнозам, в конце следующего года средняя заработная плата в стране должна вырасти до 17 500 гривен. При этом в Кабмине обещают работать надо тем, чтобы номинальная зарплата соответствовала реальным расходам.

Также в Кабмине рассказали, что в 2022 году средняя зарплата в Украине возрастет до 6 500 гривен. Минимальная зарплата врача вырастет до 20 тысяч гривен, а младшего персонала – до 13 тысяч гривен.

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зарплаты новости Украины
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