В Минсоцполитики рассказали, каким людям повысят пенсии в 2021 году

Руководитель ведомства Марина Лазебная продолжает комментировать повышение пенсий для украинцев.
С начала 2021 года в Украине пенсионерам, которые достигли возраста 65 лет, увеличат пенсии ‒ на сумму в 400 гривен.
Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила руководитель Министерства социальной политики Марина Лазебная. По данным министра, такое повышение для пенсионеров старше 65 лет будет вызвана с увеличением минимальной зарплаты в Украине.
"В связи с тем, что повышается минимальная зарплата, повышается еще один важный социальный стандарт – это минимальная пенсионная выплата для пенсионеров, кому исполнилось 65 лет у кого есть полный стаж - она повышается на 400 гривен. Мы все законные, базовые, социальные стандарты выполняем, и люди будут получать уже в январе это повышение", – сказала чиновница.
Кроме того, в соответствии с госбюджетом-2021, с июля будущего года в Украине начнется повышение пенсий для пенсионеров старше 75 лет. Кроме того, в будущем году продолжится программа дополнительных выплат 500 гривен пенсионерам старше 80 лет.
Читайте такжеГосбюджет на 2021 год: какими будут пенсии и зарплаты
Последние новости о повышении пенсии в Украине:
- Согласно принятому в первом чтении проекту бюджета на 2021, пенсии в следующем году вырастут. Кроме того, будут введены доплаты отдельным категориям пенсионеров.
- В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.
- До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.