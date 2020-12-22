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В Минсоцполитики рассказали, каким людям повысят пенсии в 2021 году

22 декабря 2020, 09:16
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Руководитель ведомства Марина Лазебная продолжает комментировать повышение пенсий для украинцев.

Пенсии
В Минсоцполитики рассказали, каким людям повысят пенсии в 2021 году / УНИАН

С начала 2021 года в Украине пенсионерам, которые достигли возраста 65 лет, увеличат пенсии ‒ на сумму в 400 гривен.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила руководитель Министерства социальной политики Марина Лазебная. По данным министра, такое повышение для пенсионеров старше 65 лет будет вызвана с увеличением минимальной зарплаты в Украине.

"В связи с тем, что повышается минимальная зарплата, повышается еще один важный социальный стандарт – это минимальная пенсионная выплата для пенсионеров, кому исполнилось 65 лет у кого есть полный стаж - она повышается на 400 гривен. Мы все законные, базовые, социальные стандарты выполняем, и люди будут получать уже в январе это повышение", – сказала чиновница.

Кроме того, в соответствии с госбюджетом-2021, с июля будущего года в Украине начнется повышение пенсий для пенсионеров старше 75 лет. Кроме того, в будущем году продолжится программа дополнительных выплат 500 гривен пенсионерам старше 80 лет.

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Последние новости о повышении пенсии в Украине:

  • Согласно принятому в первом чтении проекту бюджета на 2021, пенсии в следующем году вырастут. Кроме того, будут введены доплаты отдельным категориям пенсионеров.
  • В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.
  • До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.

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