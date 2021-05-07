В Нацбанке пояснили, когда планируют продавать ПриватБанк / УНИАН

В украинском Нацбанке рассказали, что процесс продажи государственного учреждения ПриватБанк на продажу после окончания кризиса, который вызван пандемией коронавируса. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на представителей финансового регулятора.

В НБУ отметили, что подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после того, как будет достигнуто стабильное восстановление экономики – когда реальный внутренний валовый продукт Украины будет расти в течение двух финансовых кварталов подряд.

Кроме того, Нацбанк озвучил требования к инвесторам − они должны иметь безупречную деловую репутацию, удовлетворительное финансовое имущественное положение и прозрачную структуру собственности.

"То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк", – подытожили представители финансового регулятора.

К слову, в первом квартале нынешнего года экономика Украины, согласно прогнозам, продолжила падение.

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