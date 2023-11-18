В Украине будут назначать пенсии иначе: как ужесточат требования

В Украине в 2024 году изменятся правила для назначения пенсий. Сейчас на нее могут выйти те, кто имеет 30 лет стажа (в следующем - уже 31 год).

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В 2024 ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию / УНИАН / ua.depositphotos.com

В Украине в будущем году изменятся правила для назначения пенсий. Если в 2023 году в 60 лет на заслуженный отдых могут выйти те, кто имеет 30 лет стажа, уже в следующем году требования ужесточат на 12 месяцев. Об этом говорится в материале портале "Обозреватель".

То есть на пенсию смогут сразу выйти только те, у кого есть как минимум 31 год стажа. Остальным придется работать до 63 и 65 лет.

"Повышение требований к стажу будет продолжаться в течение следующих четырех лет. В результате украинцам нужно будет иметь как минимум 35 лет стажа. Разрабатывая такое новшество и вводя его в 2017-м, ни в Минсоце, ни в Раде не подозревали о том, что Украину ждет коронавирус, а затем полномасштабная война. Оба фактора повлияли на занятость населения", ‒ говорят эксперты.

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Если человеку 60 лет исполнится раньше, чем в 2028 году, то нужно выполнить как минимум такие требования:

в 2023-м нужно иметь от 30 лет стажа;

в 2024-м – от 31 года;

в 2025-м – от 32 лет;

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – от 35 лет.

Если же человек не соответствует этим условиям, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию заработать (в зависимости от того, когда исполнится) стаж:

в 2023-м – от 20 до 30 лет;

в 2024-м – от 21 до 31 года;

в 2025-м – от 22 до 32 лет;

в 2026-м – от 23 до 33 лет;

в 2027-м – от 24 до 34 лет.

в 2028-м – от 25 до 35 лет.

Как говорят эксперты ‒ для того, чтобы получать пенсию в 65 лет, нужно иметь как минимум 15 лет стажа. При этом уже в 2028 году, согласно расчетам Минсоцполитики, только половина украинцев сможет выйти на пенсию в 60 лет, 5% выйдут на пенсию в 65 лет, остальные – в 63 года.

Пенсии в Украине

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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