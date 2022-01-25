В Украине подешевеют яйца: когда это случится и почему / УНИАН

Цены на яйца в Украине снизятся на 5-10% уже до конца января нынешнего года. Об этом сообщает аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) Светлана Литвин, сообщает портал Аgrotrend.

Согласно ее прогнозу, новая стоимость составит примерно 36-38 гривен за десяток. В супермаркетах Украины яйца сейчас можно приобрести в среднем за 39-43 гривен.

К примеру, в сети гипермаркетов Metro десяток можно купить в среднем за 40-43 гривен, в сети супермаркетов АТБ – от 37-39 гривен. Примерно по такой же стоимости продаются яйца в супермаркетах Varus.

"Обычно после окончания всех новогодних праздников параллельно с понижением спроса, цена на яйца постепенно снижается на 5-10% и составит 36-38 грн за 10 штук. Такая цена фиксируется на этом уровне примерно до апреля", – говорит Литвин.

Эксперт говорит, что далее, по мере увеличения яйценоскости птицы у аграгриев, цена на яйца еще сильнее снизится. К началу лета нынешнего года, говорит Литвин, стоимость продукции должна составить 30-32 гривен за десяток.

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Напомним, Кабинет министров принял решение о расширении списка товаров первой необходимости, подпадающих под государственное регулирование цен на 12 продуктов - гречневую крупу, муку, сахар, макароны, подсолнечное масло, сливочное масло, мясо птицы, яйца и молоко. Согласно решению, предельный уровень надбавки на цену товаров на период карантина не должен превышать 10%.

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