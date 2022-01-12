Цены на гречку, яйца, муку и сахар – под контролем государства: опубликовано решение Кабмина

Цены на социально значимые продукты в Украине не должны дорожать более, чем на 10% / ua.depositphotos.com

Кабинет министров в среду, 12 января, принял решение о государственном регулировании цен на гречку, муку, сахар, макароны, подсолнечное масло, сливочное масло, мясо птицы, яйца и молоко. Предельный уровень надбавки на цену товаров не должен превышать 10% на период карантина.

Документ опубликовал народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Указывается, что государство будет регулировать цены на группу товаров, которые подорожали больше всего. Во время карантина они не должны дорожать более чем на 10%.

Цены на какие продукты будет регулировать государство

Гречка

Мука

Сахар

Макароны

Подсолнечное масло

Курятина

Яйца

Сливочное масло

Молоко.

Продукты в Украине

Советник президента Олег Устенко ранее заявил, что в Украине могут появиться специальные продуктовые чеки для поддержки населения в случае усиленного роста инфляции. Ожидается серьезная инфляция, поэтому в случае негативного сценария для социально уязвимых групп населения может появиться такая поддержка. По его словам, речь идет об аналоге американских food stamp, которые не следует путать с советскими карточками на продукты.

В Верховной Раде уже изучают законопроект № 6374, в тексте которого говорится о запуске продуктовых карточек на ряд социально значимых товаров. Среди таких продуктов куриные яйца, гречка, мука, макароны, хлеб, подсолнечное масло, сливочное масло и другие продукты.

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