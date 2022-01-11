Гречка, сахар и вода "по талонам": государство намерено "спасать" украинцев в разгар кризиса

Талоны планируют выпускать не только в форме бумажных, но и электронные через приложение Дія.
В Украине могут пойти на антикризисные меры и ввести программу "продуктовых карточек" на продукты, которые имеют существенную социальную значимость. В качестве образца в Офисе президента рассматривают американские food stamps.
В законопроекте № 6374 "О внесении изменений в Закон Украины "О ценах и ценообразовании" говорится, что в 2021 году в Украине существенно выросли цены на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость, то есть на стратегические товары, повышение цен на которые может навредить определенным группам населения.
"Учитывая указанное, в целях защиты наиболее уязвимых групп, социально незащищенного целесообразным восстановление регуляции цен со стороны государства на критически населения, малообеспеченных слоев Украины, представляется важные продукты питания", - говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы законопроекта отмечают, что с учетом вышеупомянутого целесообразно внести изменения в Закон Украины "О ценах и ценообразовании" относительно восстановления государственного регулирования цен на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость.
"Талоны на еду": какие продукты в списке
К социально значимым относятся:
- гречка;
- сахар;
- мука пшеничная высшего сорта;
- макаронные изделия;
- молоко пастеризованное жирностью 2,5%;
- хлеб ржано-пшеничный;
- батон из пшеничной муки;
- яйца куриные;
- мясо птицы;
- вода минеральная негазированная;
- масло сливочное 75,3%;
- масло подсолнечное.
Кому выдадут талоны, власти четкого ответа еще не дали, но как ранее рассказывал советник президента Олег Устенко в случае реализации "негативного сценария" государство защитит наименее имущих.
Также власти просчитывают варианты компенсации расходов на продукты посредством выплаты на виртуальную карту по аналогии с "ковидной тысячей".
Читайте также:
- Цены на водку, пиво и вино взлетят: украинцев предупредили о подорожании алкоголя
- "Золотые" сахар и газ: на что больше всего в Украине выросли цены в 2021 году
- Цены в 2 раза больше импортных: украинцам придется переплачивать за отечественные овощи