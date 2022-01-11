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Гречка, сахар и вода "по талонам": государство намерено "спасать" украинцев в разгар кризиса

11 января 2022, 16:04
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Талоны планируют выпускать не только в форме бумажных, но и электронные через приложение Дія.

В Украине могут ввести специальные чеки на продукты / коллаж Главред

В Украине могут пойти на антикризисные меры и ввести программу "продуктовых карточек" на продукты, которые имеют существенную социальную значимость. В качестве образца в Офисе президента рассматривают американские food stamps.

В законопроекте № 6374 "О внесении изменений в Закон Украины "О ценах и ценообразовании" говорится, что в 2021 году в Украине существенно выросли цены на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость, то есть на стратегические товары, повышение цен на которые может навредить определенным группам населения.

"Учитывая указанное, в целях защиты наиболее уязвимых групп, социально незащищенного целесообразным восстановление регуляции цен со стороны государства на критически населения, малообеспеченных слоев Украины, представляется важные продукты питания", - говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта отмечают, что с учетом вышеупомянутого целесообразно внести изменения в Закон Украины "О ценах и ценообразовании" относительно восстановления государственного регулирования цен на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость.

"Талоны на еду": какие продукты в списке

К социально значимым относятся:

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  • гречка;
  • сахар;
  • мука пшеничная высшего сорта;
  • макаронные изделия;
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5%;
  • хлеб ржано-пшеничный;
  • батон из пшеничной муки;
  • яйца куриные;
  • мясо птицы;
  • вода минеральная негазированная;
  • масло сливочное 75,3%;
  • масло подсолнечное.

Кому выдадут талоны, власти четкого ответа еще не дали, но как ранее рассказывал советник президента Олег Устенко в случае реализации "негативного сценария" государство защитит наименее имущих.

Также власти просчитывают варианты компенсации расходов на продукты посредством выплаты на виртуальную карту по аналогии с "ковидной тысячей".

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Автор: Сергей Кущ
viber
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