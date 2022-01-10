"Талоны на еду": у Зеленского предупредили о росте цен на продовольствие

Рост цен на продовольствие неизбежен, говорит Олег Устенко.
В Украине могут ввести специальные чеки на продукты – аналоги американских food stamp.
Это станет одним из способов поддержки населения в случае сильного роста инфляции в 2022 году, рассказал в Facebook советник президента Олег Устенко.
Экономист подчеркнул, что мировой рост цен на продовольствие неизбежен. Согласно базовому прогнозу на 2022 год, стоимость сырьевых товаров вырастет на 10-20%. Речь идет о таких продуктах, как зерно, сахар, какао и прочее.
Он предупредил, что 2022 год станет годом "серьезных инфляционных вызовов для всего мира и для Украины". И в случае реализации "негативного сценария" государство защитит наименее имущих.
"Каналы поддержки здесь могут быть разнообразными – начиная от адресных выплат по аналогии с текущей программой через систему Дія до аналога американских food stamp (не путать с советскими талонами, карточками и прочими историческими атрибутами)", – добавил Устенко.
Читайте такжеРекордные цены на сало: украинцев ошарашили заоблачным подорожанием
Напомним, ранее Устенко сообщил, что показатель инфляции в 2022-м может достигнуть 10%. При этом Офис президента рассматривает сценарий роста потребительских цен на уровне до 7%, а также введения чеков на продукты.
Читайте еще:
- Хлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожания
- Заоблачного подорожания не будет: Кабмин установил предельную наценку на хлеб
- Цены на продукты взлетят: украинцы узнали мрачный прогноз нового подорожания