"Талоны на еду": у Зеленского предупредили о росте цен на продовольствие

В Украине могут ввести специальные чеки на продовольствие / REUTERS

В Украине могут ввести специальные чеки на продукты – аналоги американских food stamp.

Это станет одним из способов поддержки населения в случае сильного роста инфляции в 2022 году, рассказал в Facebook советник президента Олег Устенко.

Экономист подчеркнул, что мировой рост цен на продовольствие неизбежен. Согласно базовому прогнозу на 2022 год, стоимость сырьевых товаров вырастет на 10-20%. Речь идет о таких продуктах, как зерно, сахар, какао и прочее.

Он предупредил, что 2022 год станет годом "серьезных инфляционных вызовов для всего мира и для Украины". И в случае реализации "негативного сценария" государство защитит наименее имущих.

"Каналы поддержки здесь могут быть разнообразными – начиная от адресных выплат по аналогии с текущей программой через систему Дія до аналога американских food stamp (не путать с советскими талонами, карточками и прочими историческими атрибутами)", – добавил Устенко.

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Напомним, ранее Устенко сообщил, что показатель инфляции в 2022-м может достигнуть 10%. При этом Офис президента рассматривает сценарий роста потребительских цен на уровне до 7%, а также введения чеков на продукты.

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