В Украине в сентябре взлетят тарифы на газ для населения

Тарифы на газ в Украине на сентябрь / pixabay

Тарифы на газ для населения взлетят уже в сентябре. Так, газоснабжающие компании обнародовали на своих сайтах месячные тарифы на газ.

В сентябре цены выросли, однако годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее.

"Месячные цены, которые компании предлагают на сентябрь, иногда достигают 20 гривен за кубометр", - говорится в сообщении.

Компания Киевгазэнерджи продает газ по 19,80 гривен за кубометр. В августе тариф этой компании был на уровне 15,76 гривен за кубометр.

Черкассы газсбыт продает газ по 16,76 гривен.

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Умань газсбыт - по 16,78 за 1 куб м.

При этом большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом Твой Газсбыт, на которые приходится значительная часть рынка.

Нафтогаз Украина также не предлагает месячного тарифа. При этом годовой тариф ниже 8 гривен, в частности - 7,96 грн за кубометр.

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Напомним, в августе нынешнего года в Украине снизятся тарифы на газ. Нафтогаз предлагает месячную цену - 11 гривен 78 копеек за кубометр. Это почти на 2 гривны меньше, чем в предыдущие два месяца. Годовой тариф остается неизменным - 7 гривен 96 копеек. Однако у разных поставщиков голубого топлива цена колеблется от 8 до 17 гривен.