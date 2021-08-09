"Нафтогаз" ввел новые тарифы на газ для населения: сколько будут платить украинцы

"Нафтогаз" предложил новый тариф для своих потребителей / pixabay

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" ввела для своих потребителей новый тарифный план "Комфортный Сезон". Таким образом украинцы смогут платить за газ ежемесячно равными частями.

Как сообщает пресс-служба компании, цена на газ в тарифном плане "Комфортный Сезон" составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости доставки. Этот тариф зафиксирован на весь отопительный сезон 2021-2022 годов.

При этом, общая сумма к оплате по новому тарифному плану определяется при подключении клиента - в соответствии со средним уровнем потребляемого объема газа в течение отопительного сезона. Это значит, что течение семи месяцев - с 1 октября по 30 апреля клиент будет платить за газ равномерными частями, то есть - 1/7 от стоимости зарезервированного им объема природного газа.

Как рассчитывается необходимый объем газа

Этот показатель определяется с учетом исторических данных об использовании газа конкретным клиентом и в соответствии с его типом потребления. А именно: "Приготовление пищи" (50-200 куб. м газа в месяц), тип "Приготовление пищи и подогрев воды" (150-500 куб. м газа в месяц) и тип "Отопление" (800-20000 куб. м газа в месяц).

Однако переход на новый тариф возможен исключительно при условии отсутствия задолженности у клиента.

Смотрите видео: как за последний год в Украине подорожала "коммуналка"

Напомним, в августе нынешнего года в Украине снизятся тарифы на газ. Нафтогаз предлагает месячную цену - 11 гривен 78 копеек за кубометр. Это почти на 2 гривны меньше, чем в предыдущие два месяца. Годовой тариф остается неизменным - 7 гривен 96 копеек. Однако у разных поставщиков голубого топлива цена колеблется от 8 до 17 гривен.