"Нафтогаз" ввел новые тарифы на газ для населения: сколько будут платить украинцы

Цена на "голубое топливо" в тарифном плане "Комфортный Сезон" зафиксирована на весь грядущий отопительный сезон.
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" ввела для своих потребителей новый тарифный план "Комфортный Сезон". Таким образом украинцы смогут платить за газ ежемесячно равными частями.
Как сообщает пресс-служба компании, цена на газ в тарифном плане "Комфортный Сезон" составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости доставки. Этот тариф зафиксирован на весь отопительный сезон 2021-2022 годов.
При этом, общая сумма к оплате по новому тарифному плану определяется при подключении клиента - в соответствии со средним уровнем потребляемого объема газа в течение отопительного сезона. Это значит, что течение семи месяцев - с 1 октября по 30 апреля клиент будет платить за газ равномерными частями, то есть - 1/7 от стоимости зарезервированного им объема природного газа.
Как рассчитывается необходимый объем газа
Этот показатель определяется с учетом исторических данных об использовании газа конкретным клиентом и в соответствии с его типом потребления. А именно: "Приготовление пищи" (50-200 куб. м газа в месяц), тип "Приготовление пищи и подогрев воды" (150-500 куб. м газа в месяц) и тип "Отопление" (800-20000 куб. м газа в месяц).
Однако переход на новый тариф возможен исключительно при условии отсутствия задолженности у клиента.
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Напомним, в августе нынешнего года в Украине снизятся тарифы на газ. Нафтогаз предлагает месячную цену - 11 гривен 78 копеек за кубометр. Это почти на 2 гривны меньше, чем в предыдущие два месяца. Годовой тариф остается неизменным - 7 гривен 96 копеек. Однако у разных поставщиков голубого топлива цена колеблется от 8 до 17 гривен.