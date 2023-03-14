Возможен дефицит: цены на два популярных овоща в Украине вырастут уже весной - эксперт

Стабилизироваться цена начнет только ближе к маю, считает аналитик УКАБ Максим Гопка.

В Украине подорожают популярные продукты / УНИАН

Цены на помидоры и лук в Украине могут сильно подскочить. Подорожание наступит уже весной, считает аналитик УКАБ ("Украинский клуб аграрного бизнеса") Максим Гопка.

Томаты могут подорожать на 35-40% из-за того, что Турция ограничила импорт, заявил эксперт в комментарии Обозревателю.

"Стабилизироваться цена начнет только ближе к маю, на огурцы – чуть раньше. В целом для овощей главным фактором ценообразования станут погодные условия. Чтобы продукция начала дешеветь, ее должно быть больше на внутреннем рынке, что возможно при теплой весне", – отметил аналитик.

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Согласно прогнозу эксперта, до конца апреля продержатся высокие цены на лук. Возможен рост стоимости до 30% из-за того, что в Украине запасы сокращаются, а на мировом рынке возник дефицит этого продукта, импорт будет недешевым.

Цены на продукты в Украине

Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

До того агроэксперты предупреждали украинцев, что зимой 2022/2023 в магазинах будут доступны все продукты, однако цены на них поднимутся еще сильнее, чем сейчас.

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