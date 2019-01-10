Евгения Мураева выдвинули кандидатом в президенты Украины / facebook.com/yevgeniy.murayev

Партия "Наши" на съезде решила выдвинуть своего главу — народного депутата Евгения Мураева, кандидатом в президенты Украины.

Сейчас самая актуальная задача — обеспечить подачу документов в Центральную избирательную комиссию, написал политик на своей странице в Facebook.

По его словам, государственный "ПриватБанк" отказался принимать деньги для внесения на счет партии, необходимые для выплаты кандидатского залога (2,5 млн гривен).

"Мы понимаем, что здесь еще одна трусливая манипуляция власти, не первая и, увы, не последняя. Но все это им не поможет, занавес все ближе…", — утверждает народный избранник.

Напомним, 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства. В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания.

Шоумен Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в будущих президентских выборах. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.