Одиозный нардеп Мураев попал в базу "Миротворца"

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев попал в раздел "Чистилище" украинского сайта "Миротворец".

Как сообщается на одной из страниц ресурса, политик обвиняется в пособничестве террористам и российским оккупантам, в участии и организации антиукраинских информационных спецопераций страны-агрессора.

Авторы сайта отмечают, что Мураев неоднократно отрицал факт российской агрессии на территории Украины, а также с помощью своего телеканала манипулировал мнением общественности.

Напомним, в четверг, 7 июня, в эфире телеканала NewsOne Мураев выразил мнение, что ситуацию вокруг Сенцова можно воспринимать по-разному. По его словам, так как Сенцов готовил поджоги и взрыв, часть населения считает его террористом, а другие за это считают его героем.

Позже в Генпрокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела против Мураева по обвинению в государственной измене.