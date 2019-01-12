Повторить феномен Трампа: эксперт оценил президентские перспективы Зеленского

Владимир Зеленский / УНИАН

Объявивший о президентских амбициях шоумен Владимир Зеленский может повторить феномен американского президента Дональда Трампа.

Как пишет на nv.ua политолог Владимир Фесенко, в победу успешного бизнесмена не верили на старте кампании, но он все же выиграл выборы в США.

"После появления Зеленского существующие кандидаты-политики будут стараться привлечь к себе внимание и хотя бы немножко усилить доверие к себе. И доверие – это такая субстанция, которую трудно завоевать и легко потерять. Вот что точно будет происходить по отношению к Зеленскому и другим, так это попытка дискредитировать", - отметил эксперт.

Главной особенностью Зеленского он назвал то, что он ведет нестандартную политическую кампанию, и это правильно – ему нужно отличаться.

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"Но ему все равно придется столкнуться с атаками, а также вопросами, которые ему в различных формах будут задавать – о позиции по Донбассу, внешней политике, отношениях с Россией и тому подобное. Пока Зеленский – это terra incognita. Вокруг него есть миф, созданный сериалом "Слуга народа" и ожиданиями избирателей, но сам по себе он terra incognita. Пока вопрос того, каким он может быть политиком, открыт. И я думаю, что ближайшие два с половиной месяца мы будем знакомиться с новым Зеленским – кандидатом в президенты", - считает Фесенко.

В то же время слабым местом Зеленского он назвал то, что среди его сторонников доминирует молодежь.

"А их электоральная активность, как правило, значительно меньше, чем у других слоев населения", - добавил политолог.

Напомним, в ночь на 1 января 2019 года Зеленский заявил о своем решении баллотироваться на должность президента Украины.