Зеленский рассказал о болезни и пожаловался на фейки

5 января 2019, 19:03

Зеленский поблагодарил поклонников, которые присоединились к его команде.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский шоумен Владимир Зеленский поблагодарил своих фанатов за поддержку, а также рассказал о фейковых объявлениях, в которых за деньги предлагается от его имени принять участие в массовой акции.

При этом Зеленский, который ранее официально объявил об участии в президентских выборах, сообщил о том, что находится на гастролях в Польше и вынужден давать концерты не в лучшем состоянии здоровья.

"Я хотел бы вас поблагодарить от всего "Квартала" за то, что вы присоединились к нашей "Зе команде". Также хочу поблагодарить за то, что ходите на фильм — бьем все рекорды", — обратился Зеленский.

ВСІХ ВІТАЮ. ДЯКУЮ. І ЗНОВ ВІТАЮ!)

Опубліковано Владимиром Зеленским Субота, 5 січня 2019 р.

Отметим, что Зеленский также опубликовал скрин объявления о наборе людей для участия в мирной акции, которую якобы организовывает партия Владимира Зеленского в Киеве, емко проиллюстрировав это сообщение словом "Фейк!".

Напомним, в ночь на 1 января 2019 года Зеленский заявил о своем решении баллотироваться на должность президента Украины.

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выборы Владимир Зеленский
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