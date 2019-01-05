Зеленский рассказал о болезни и пожаловался на фейки

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский шоумен Владимир Зеленский поблагодарил своих фанатов за поддержку, а также рассказал о фейковых объявлениях, в которых за деньги предлагается от его имени принять участие в массовой акции.

При этом Зеленский, который ранее официально объявил об участии в президентских выборах, сообщил о том, что находится на гастролях в Польше и вынужден давать концерты не в лучшем состоянии здоровья.

"Я хотел бы вас поблагодарить от всего "Квартала" за то, что вы присоединились к нашей "Зе команде". Также хочу поблагодарить за то, что ходите на фильм — бьем все рекорды", — обратился Зеленский.

ВСІХ ВІТАЮ. ДЯКУЮ. І ЗНОВ ВІТАЮ!) Опубліковано Владимиром Зеленским Субота, 5 січня 2019 р.

Отметим, что Зеленский также опубликовал скрин объявления о наборе людей для участия в мирной акции, которую якобы организовывает партия Владимира Зеленского в Киеве, емко проиллюстрировав это сообщение словом "Фейк!".

Напомним, в ночь на 1 января 2019 года Зеленский заявил о своем решении баллотироваться на должность президента Украины.