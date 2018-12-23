"Занимаю второе место": Зеленский ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Владимир Зеленский / УНИАН

Знаменитый шоумен Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о своем участии в президентской гонке-2019.

По его мнению, хотя до старта избирательной кампании остается меньше 10 дней, пока рано говорить о его участии в выборах, пишет Информатор.

"Про меня пишут разное, кто-то пишет, что я занимаю второе место, кто-то вообще не включает меня в опросы. Но я считаю, что еще рано об этом говорить. Официально предвыборная кампания в стране стартует 31 декабря. У меня еще очень много незаконченных дел в этом году, несмотря на то, что до конца года осталось всего 10 дней. А поскольку я человек конкретный, то когда будет ощущение, что об этом нужно говорить, и уже это можно будет сделать законодательно, – то тогда и будем с вами говорить", – подчеркнул Зеленский во время благотворительного концерта в Днепре.

Напомним, известный продюсер и шоумен Игорь Кондратюк во время чата в Главреде прокомментировал вероятное участие в выборах Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского.

Ранее Вакарчук прокомментировал вероятное политическое объединение с Зеленским.