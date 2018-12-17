"Я такого политика не знаю". Вакарчук прокомментировал объединение с Зеленским

Вакарчук не хочет объединяться с Зеленским / "Телеграф"

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, отвечая на вопрос поклонников, заявил, что не может объединиться с комиком Владимиром Зеленским в борьбе за пост президента, поскольку зрители готовы проголосовать лишь за сценический персонаж артиста.

"Я такого политика не знаю. Я знаю политика с фамилией Голобородько (главный персонаж телесериала "Слуга народа" - ред.) Это очень интересный политик, но по украинской Конституции он не гражданин Украины, и не жил здесь последние 10 лет - и, к счастью или к сожалению, - не может баллотироваться", - сказал он во время лекции НВ "Мир 2019. Что изменится уже завтра?"

Вакарчук добавил, что об этом человеке для совместных дальнейших планов у него слишком мало знаний.

Напомним, актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец в рамках нового шоу "Женский квартал" рассказала о своем желании баллотироваться в президенты Украины, поскольку ее коллега Владимир Зеленский еще с выбором не определился.