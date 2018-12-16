"Ты Вакарчука не включай!". Кравец допустила намерение идти в президенты

16 декабря 2018, 19:34

Артистка пошутила, что много лет играет Тимошенко и испытывает "фантомные амбиции".

Кравец
Кравец допустила вероятность похода в президенты / Фото: Квартал 95

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец в рамках нового шоу "Женский квартал" рассказала о своем желании баллотироваться в президенты Украины, поскольку ее коллега Владимир Зеленский еще с выбором не определился.

"Почему никто не спрашивает, иду ли я? Вы же видели рейтинги. Там на первом месте идет Тимошенко, на втором кое-то из "Квартала". А я, получается, как бы и Тимошенко, и как бы кое-то из "Квартала". Я столько лет играю Тимошенко, что у меня начались фантомные амбиции", - сказала Кравец в юмористическом спиче.

Актриса пошутила, что ее смущает в перспективе президентства несколько аспектов.

"Во-первых мне на публике придется признаться, что мне больше 35 лет. А во-вторых, я не знаю, как сказать об этом Вове Зеленскому. Это насчет себя он еще не очень что-то решил, а по поводу меня он решит очень быстро", - сказала она.

Затем на сцене появился Владимир Зеленский, который раскрыл "политический заговор" коллеги по сцене.

"Ты Вакарчука не включай!", - пошутил шоумен.

Напомним, известный украинский комик и продюсер "Квартала 95" Владимир Зеленский взбудоражил подписчиков своего блога кратким анонсом нового сезона сериала "Слуга народа".

Как ранее сообщалось, Зеленский всерьез начал подготовку к избирательной президентской кампании. Его представители оплатили зимнюю рекламу на радио и билбордах с лозунгом "Я не шучу".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
19:58
"К Богу в Bogner и Gucci": вице-спикер Геращенко пришла на собор под Софию в брендовых вещах
19:34
"Ты Вакарчука не включай!". Кравец допустила намерение идти в президенты Видео
19:08
Порошенко требует проверить госслужащих на наличие родственников в России
18:54
Порошенко рассказал о планах в случае поражения на президентских выборах Видео
18:34
"Нацистский доктор": Нефедов и Комаровский поспорили о скандале с Тодуровым
18:13
Порошенко рассказал о вероятности продления военного положения в Украине Видео
17:50
Объединительный собор: Порошенко обвинил РПЦ в давлении на иерархов УПЦ МП Видео
17:44
Против Бурбака готовится грязная информационная компания - Народный фронт
17:20
"Прикалывает в трусах гарцевать": Волочкова сняла лифчик и окунулась в купель
16:46
На границе с Молдовой в Одесской области застрелился пограничник
16:15
"До Линдеманна далеко…": Светлана Лобода похвасталась снимками с "любимым другом" Видео
15:58
"Это плохо закончится": экс-министр оценил шансы Зеленского и Вакарчука на президентство Видео
15:39
Дом предстоятеля: СМИ показали коттедж митрополита Епифания под Киевом Фото Видео
15:20
"Лукашенко нельзя обзывать, как Порошенко": обозреватель оценил вероятность войны РФ против Беларуси Видео
14:50
Конструктор рассказал о недостатке бронекатеров Гюрза-М Видео
14:20
Кровавое ДТП с международным автобусом на Львовщине: задержан киевлянин Фото
13:52
Митрополит Епифаний назвал кафедральный собор Православной церкви Украины Видео
13:20
"Один из новейших самолетов": стали известны подробности крушения Су-27 на Житомирщине
12:47
Экс-нардеп объяснил, почему Украине не нужны "обнимашки" с Россией после войны Видео
12:46
В Киеве умер скандальный экс-ректор Налоговой академии Петр Мельник
12:29
Или революция, или деградация: "Шахтер" в нынешнем виде достиг потолка мнение
12:21
Автокефалия УПЦ: митрополит Епифаний провел первую литургию Единой церкви Фото Видео
11:58
Проблемы с коррупцией и убийство Гандзюк: Порошенко сбежал с дебатов в ЕП – дипломат Видео
11:44
Дизайнер посоветовала, в чем встречать год Свиньи Видео
11:27
Автокефалия УПЦ: в Госдуме заговорили о "раздоре" в украинском обществе Видео
10:58
Путин во Франции козырнул босяцкой самоуверенностью мнение
10:57
Скончался звезда юмористического шоу Евгения Петросяна Видео
10:51
Астролог: Путин уже захватил Беларусь – "гибридно"
10:35
В Укргидрометцентре предупредили о серьезном похолодании в Киеве Видео
10:32
У Онуфрия отказались признать ПЦУ и заговорили баснями Видео
10:00
Экс-министр дал рецепт прекращения конфликта между Украиной и Россией Видео
09:35
На Львовщине международный автобус попал в ДТП, есть жертвы Фото
09:10
Экс-советник Путина раскрыл, какой тактикой президент РФ овладел в совершенстве Видео
08:45
"Ужасный костюм": Даша Астафьева показала пикантные снимки с концерта Фото Видео
08:25
Санкции против России зашли так далеко, что перестали ее пугать мнение
08:15
Эксперт предупредил, когда ждать роста цен на продукты Видео
07:50
Создание ПЦУ: стало известно положение патриарха Филарета Видео
07:25
Приглашение Варфоломея: названы подробности будущего получения Томоса главой ПЦУ Видео
07:21
День святой Варвары: приметы, молитвы и что нельзя делать Видео
06:50
Спортивный врач назвал главного врага похудения Видео
06:23
"Некрасиво и вульгарно": Анна Седокова возмутила сеть оголенной грудью: фото 18+
06:10
Врач посоветовал, как уберечься от офисного невроза Видео
05:50
На пороге вечной жизни: ученые похвастались эликсиром бессмертия Видео
05:29
Протесты "желтых жилетов": в Париже начались новые столкновения полиции с протестующими Фото Видео
05:02
Полузащитник сборной Украины начал переговоры о переходе в итальянский гранд – СМИ
04:48
Захват украинских моряков: капитан бронекатера "Никополь" назвал себя военнопленным Видео
04:31
Звезда "Дома-2" оголилась для фото: пикантный снимок
04:12
Руслан Кошулинский
04:07
В Виннице неизвестные захватили кафедральный собор УПЦ МП – СМИ Видео
03:50
Генерал-разведчик назвал вероятные сроки появления миротворцев ООН на Донбассе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять