"Ты Вакарчука не включай!". Кравец допустила намерение идти в президенты

Кравец допустила вероятность похода в президенты / Фото: Квартал 95

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец в рамках нового шоу "Женский квартал" рассказала о своем желании баллотироваться в президенты Украины, поскольку ее коллега Владимир Зеленский еще с выбором не определился.

"Почему никто не спрашивает, иду ли я? Вы же видели рейтинги. Там на первом месте идет Тимошенко, на втором кое-то из "Квартала". А я, получается, как бы и Тимошенко, и как бы кое-то из "Квартала". Я столько лет играю Тимошенко, что у меня начались фантомные амбиции", - сказала Кравец в юмористическом спиче.

Актриса пошутила, что ее смущает в перспективе президентства несколько аспектов.

"Во-первых мне на публике придется признаться, что мне больше 35 лет. А во-вторых, я не знаю, как сказать об этом Вове Зеленскому. Это насчет себя он еще не очень что-то решил, а по поводу меня он решит очень быстро", - сказала она.

Затем на сцене появился Владимир Зеленский, который раскрыл "политический заговор" коллеги по сцене.

"Ты Вакарчука не включай!", - пошутил шоумен.

Напомним, известный украинский комик и продюсер "Квартала 95" Владимир Зеленский взбудоражил подписчиков своего блога кратким анонсом нового сезона сериала "Слуга народа".

Как ранее сообщалось, Зеленский всерьез начал подготовку к избирательной президентской кампании. Его представители оплатили зимнюю рекламу на радио и билбордах с лозунгом "Я не шучу".