"На коньки денег не хватило?": в Сети затроллили Порошенко, "осчастливившего" сельских детей

Подростки из села Скраглевка Бердичевского района Житомирской области получили в подарок от президента Украины Петра Порошенко хоккейные клюшки и каски.

Презентом сельским детям Порошенко похвастался в своем Facebook, выложив при этом фотографии "осчастливленных" детей.

"Теперь - совсем другое дело. У настоящих хоккеистов должна быть хорошая экипировка, особенно клюшки! Рад, что ребятам из села Скрагливка Бердичевского района, которые так упорно увлекаются этим видом спорта, понравился мой подарок. А воли к победе и сил и вдохновения им и так хватает, никаких сомнений!" - сообщил глава государства.

Очевидно, на "широкий жест" президента подвиг конфуз после того, как он накануне сфотографировался с теми же детьми, которые играли в хоккей самодельными клюшками.

Однако не все оценили этот поступок Порошенко:

"А ковзани трохи дороще коштують", - пишет Надя Кипорук.

"В чём проблема подарить всеразмерные (раздвижные) коньки?", - резонно заметил Artur Miller.

"Наверное, совпадение, что Президент ездит по Украине и делает добрые дела только перед выборами... Ну, грех не проголосовать, раз сделал такой вклад в развитие спорта в Украине! Что-то про томос давно не было. Я беспокоюсь", - иронизирует Vadym Nesushchenko.

"Круто, шикарный подарок. Но заметила, что они играют в хоккей на льду без коньков? или я шота пропустила?)", - отметила Ira Tsyhanii.

"Ще б ковзани, бо бігають у взутті по льоду", - соглашается Volodymyr Nedashkivskyi.

"А отсутствие коньков у ребят порохоботов не смутило?", - урезонила фанатов президента Татьяна Савчук.

"На ковзани грошей не вистачило?", - ерничает Віктор Зінченко.

"А коньки груд локти ракушка колени гетры шорты краги .Забыли господин Президент?", - пишет Anton Rodnikov.

Напомним, ранее в Сети возмутились из-за целования рук Порошенко во время томос-тура.