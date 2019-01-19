Дорого одетого Порошенко разделали под орех за фото с "нищими" детьми

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко выложил в Facebook фотографию, на которой он запечатлен в компании подростков, игравших в хоккей.

По словам президента, детей он встретил по дороге в Бердичев.

"Расчистили снег на ставке около села - и у них готовая ледовая площадка. И мороз им не страшен, так горят глаза от азарта! Не удержался – очень хотелось пожать им руки. Молодцы, что увлекаетесь спортом", - написал Порошенко.

facebook.com/petroporoshenko

Несмотря на традиционно большое количество лайков и одобрительных комментариев в духе "президент - молодец!" нашлись и критики. Пользователи отметили контраст между дорого одетым президентом и детьми в валенках и с самодельными клюшками, а некоторые просто с палками:

Денегь на хоккейные площадки нет, но вы держитесь))

КАПЕЦ, Порох так светиться, как гирлянда на ёлке))))))

Может, дойдет до него наконец-то, что пора поднимать страну. По ребятам видно состояние экономики. Кто в чем играет, даже без коньков

Когда играешь в хоккей деревянными палками и в резиновых сапогах из-за тотальной бедности, а с тобой решил сфоткаться для предвыборного пиара миллиардер, который загнал твою семью в нищету и "зажал" даже коробку "Рошена"

Чем ближе выборы, тем больше нелепой пропаганды и пиара. На самом деле, Порошенко плевать хотел на всех на этом фото, ему просто нужно внимание электората

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний.

"Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.