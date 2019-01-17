"Это уже дно": в Сети возмутились из-за целования рук Порошенко во время томос-тура

Визит президента Петра Порошенко на Волынь, в рамках "томос-тура", отметился несколькими скандальными эпизодами.

В церкви экзальтированные пенсионерки целовали президенту руки, словно патриарху у которого просят благословения, отмечается в материале местного ТРК Аверс.

Кроме того, на глазах у толпы охранники Порошенко заломали мужчину, который пытался, что-то спросить у уважаемого гостя. Это произошло перед Свято-Троицким собором.

В то же время охранники Порошенко одергивали мужчину в камуфляже, который кричал о том, что Порошенко торгует с Путиным и это является причиной продолжения войны на Донбассе.

В материале сказано о том, что в церковь свезли тысячи людей из районов. Главной задачей которых было хвалить гаранта на публику. С чем они успешно справились. И вместо того, чтобы славить Бога, в Луцком соборе славили Порошенко.

Журналисты Аверса также рассказали, что их не впустили на акции с участием Порошенко, несмотря на то, что на мероприятия они аккредитовались первыми.

"Мы попытались выясняли у охраны, почему нас не хотят пускать и услышали ответ государственных охранников на языке захватчика, с которой так борется в Украине их патрон", - уточнили журналисты и добавили, что съемочную группу оттеснили в угол и более десяти крепких мужчин отгородили их от гаранта.

Между тем во время речи гаранта случилась стандартная ситуация. Слушательнице стало плохо. Но пройти через баррикаду из "живых" плеч не так уж и просто.

Отметим, что видео с верноподданническим целованием рук Порошенко вызвало бурю возмущения в Сети:

"Який же той Порошенко недобра людина, а баби як овечки, тьфу який срам. Реклама навiть у храмi. Барахло а не людина, пробачте бо не хочеться матюки гнути", - подчеркнул Andy unknown.

"А нахєра пороху німб над головою затерли? Він же св'ятий!)", - иронизирует М. К.

"Попи в камуфляжі в Луцьку зустрічають шоколадного гаранта. Панамські офшори,мальдівський відпочинок під час війни,торгівля з окупантом.Ще лишилось тільки роздати цукерочки Roshen.Цілування рук.Народ ! Це вже дно?!", - возмущается Андрій UA.

"А що паскудно. жінка намагалася поцілувати руку Петру. А він руку відняв. Не обняв жінку, не сказав "ну що ви жіночко, я лише ваш слуга..." Так само пройшов мимо впавшого від втоми солдата на інаагурації", - пишет Alex Skil.

"Яка ганьба. Фу", - отметил Гриша Потёмкин.

Напомним, на улицах городов Украины появились билборды в поддержку совместного томос-турапрезидента Петра Порошенко и митрополита ПЦУ Епифания.

Ранее в Киеве появились гигантские билборды президента Петра Порошенко с рекламой Православной церкви Украины.