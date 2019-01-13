Порошенко "завалил" украинские города рекламой томоса

Президент Украины Петр Порошенко

На улицах городов Украины появились билборды в поддержку совместного "томос-тура" президента Петра Порошенко и митрополита ПЦУ Епифания.

Как пишет Страна.ua, "борды не единичны, а в больших количествах - как в столице, так и в регионах".

На рекламном щите, фото которого приводит издание, изображены Порошенко и митрополит Епифаний, стоящие возле томоса. "Томос для Украины!" - гласит лозунг.

strana.ua

Ранее в Киеве появились гигантские билборды президента Петра Порошенко с рекламой Православной церкви Украины.

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.