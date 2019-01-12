Сколько стоит "томос-тур" Порошенко

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

12 января 2019, 13:28

Прямые и косвенные расходы - миллионы.

Порошенко, Епифаний
Президент Украины Петр Порошенко и глава ПЦУ митрополит Епифаний / president.gov.ua

Шутки шутками, но обращение журналистов ко мне, как "к бывшему руководителю протокола" с просьбой подсчитать, сколько может стоить день президентского "томос-тура" по стране для налогоплательщиков, свидетельствует, что ситуация обостряется.

Попробуем разобраться в "цене вопроса". Но честные ответы не бывают простыми.

Прежде всего, президент Порошенко, достигнув создания в Украине поместной православной церкви и получения для нее томоса Вселенского патриархата сделал важное и полезное дело. Важное и полезное с точки зрения национальной безопасности Украины (все остальные составляющие вопроса - история, справедливость, единство православия - не могут быть предметом профессиональной деятельности президента).

Во-вторых, президенты безусловно могут путешествовать по Украине по делам, выполняя свои обязанности. Законы устанавливают порядок таких поездок.

Любое передвижение президента вне рамок офиса или резиденции инициирует движение огромной бюрократической машины: начинают реализовываться вопросы безопасности, организационные, логистические и другие процедуры.

Читайте также"Самый унылый совок": журналист раскрыл детали "томос-тура" ПорошенкоПодсчитать стоимость поездки президента по стране чрезвычайно трудно, поскольку финансовые составляющие разделены между многими участниками процесса - администрация президента в лице Госуправделами, госуправление охраны, МВД, СБУ, Минобороны, органы местной власти, частные лица. Финансирование поездок начинается за несколько дней до поездки - по маршруту выезжает передовая группа сотрудников протокола и охраны.

В регионах, оставив выполнение повседневных обязанности и дел, к обработке самых разнообразных аспектов программы привлекаются десятки сотрудников областных и районных администраций, полиции, СБУ других служб. В общем, думаю, что на этапе подготовки программы, обработки маршрутов передвижения, схем питания, размещения, проверки зданий, персонала и т.д. работают около 100-150 человек.

Это все зарплаты, суточные, гостиничные, билеты, расходы на горючее (и все это, как правило, вне рамок запланированных расходов).

Работа, рекомендации передовой группы часто приводит к необходимости выделения дополнительных средств на ремонты.

В день поездки финансовые расходы увеличиваются многократно. Кортеж президентских автомобилей в Киеве, и аналогичный в месте проведения визита, полет самолета. Количество людей в организации визита или поездки увеличивается в разы. В регионе визита уже не десятки, а сотни (думаю, что сказать - более тысячи - не будет преувеличением) сотрудников различных служб задействованы в сопровождении и обеспечении безопасности.

Но дело в том, что президентские визиты затрагивают не только тех, кто их организует, участвует во встречах с главой государства. Согласно законам и действующим нормам, путешествия президента могут быть связаны с перекрытием дорог, в случае передвижения президентского кортежа через железнодорожные переезды - изменением расписания движения поездов на время вылета и полета - перекрытием воздушного пространства. Речь идет о десятках тысяч людей, которые зачастую даже не знают причины задержек, изменений или других неудобств, происходящих с ними.

Прямые и косвенные расходы - миллионы, а скорее всего - десятки миллионов гривен.

Но подсчитать расходы в этом случае, мне кажется, недостаточно. Все эти расходы можно оправдать и объяснить только в одном случае - когда президент выполняет свои функциональные обязанности, занимается своим делом.

А вот здесь и возникает самая большая проблема с Петром Порошенко - 106-я статья Конституции, ни один из 31-го пункта, описывающих полномочия и функции президента, не предоставляют ему право ездить по стране, чтобы демонстрировать, показывать, воспевать, молиться, информировать о томосе для Православной церкви в Украине. Тема религии, духовного, культурного развития вне компетенции президента.

Читайте такжеСМИ рассказали о предвыборном "томос-туре" ПорошенкоБолее того, как должностное лицо, которое должно следить за соблюдением Конституции Украины, президент Порошенко в "томос-туре" не только не соблюдает конституционные нормы об отделении церкви и государства, он дискриминирует различные церкви и верующих. Ведь украинской в Украине является не только православная церковь. Мы в этом плане богатый народ. Для нас исторически "своими" являются и Украинская греко-католическая церковь, но рискну сказать, что и Ислам, и Иудаизм, и не только они. Так собирается президент Порошенко в случае (не дай бог) переизбрания на второй срок путешествовать по Украине с представителями каждой религиозной деноминации?

Поскольку поездки по Украине президента Порошенко не выглядят законными, то все расходы на их организацию тоже являются незаконными. Следовательно упомянутые миллионы или десятки миллионов гривен превращаются в использованные нецелевым способом средства государственного бюджета и решением проблем одного гражданина Петра Порошенко за счет остальных граждан Украины.

И делается это для того, чтобы гражданин Петр Порошенко мог, отстранившись от выполнения обязанностей президента, заниматься своей избирательной кампанией. Что также является нарушением закона.

Помню, как в 2004 году главный бухгалтер Секретариата Кабинета Министров Украины отказался осуществить проплаты визита премьера Януковича в Северодонецк на печально известный сепаратистский съезд, четко мотивируя это тем, что поездка не вписывается в определенные законом должностные обязанности главы правительства. Отказался и прекрасно работал дальше, в то время, как другие ходили по этому делу на допросы. А чуть позже Янукович возместил стоимость полета самолета из своих средств.

Поэтому, и как гражданин, и как бывший руководитель протокола могу сказать, что в вопросе "томос-тура" не в деньгах в дело. Хотя и в них тоже, особенно в бедной стране.

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Украина Петр Порошенко Богдан Яременко Томос ПЦУ
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