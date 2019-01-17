В Луцке на томос-тур Порошенко людей свозили автобусами

На какие средства были арендованы автобусы для томос-тура Порошенко - неизвестно / Фото: Опора

В рамках визита президента Петра Порошенко в Волынскую область, на которой присутствовал патриарх Филарет, глава государства устроил презентацию полученного накануне от Вселенского патриархата Томоса об автокефалии ПЦУ. Однако для массовости людей на мероприятие свозили автобусами.

Как сообщает ТСН со ссылкой на гражданскую сеть Опора, в помещение для встречи с президентом можно было пройти исключительно после согласования фамилии в списке.

Активисты Опоры зафиксировали, как 15 января участники мероприятия направлялись к автобусам.

После встречи с главой государства люди заняли места в, как минимум, девяти автобусах. Отмечается, что транспорт не был рейсовым, а заказывался специально для данного мероприятия.

/ Фото: Опора

На встрече также присутствовали депутаты Верховной Рады, которые принимали участие в так называемом томос-туре Порошенко в рабочее время, пропуская сессию парламента.

Напомним, на улицах городов Украины появились билборды в поддержку совместного томос-тура президента Петра Порошенко и митрополита ПЦУ Епифания.

Ранее в Киеве появились гигантские билборды президента Петра Порошенко с рекламой Православной церкви Украины.