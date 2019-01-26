Зеленский запустил видеоблог о своей жизни и предвыборной кампании

Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский запустил видеоблог "Зе! Президент Слуга народа".

Как сообщила пресс-служба Зеленского, влог будет рассказывать, чем живет и занимается в шоумен и его команда. Он будет выходить несколько раз в неделю на YouTube-канале "Зе! Президент Слуга народа".

"Предвыборная кампания, работа над политической программой, встречи с экспертами, совещания в штабе, обсуждение идей для рекламной кампании, поиск источников финансирования, съемки в сериале "Слуга народа", а также работа в студии "Квартал 95", гастроли, концерты и общение с друзьями, спортивные тренировки и личная жизнь – свою реальность Зеленский готов открыто показывать людям", - говорится в сообщении.

Сам Зеленский отметил, что это история о том, как "обычный гражданин нашей страны идет в политику, но при этом остается человеком".

"Мы хотим показать всем, что у нас нет никаких кулуарных "договорняков", нет тайных покровителей и теневых схем. Все прозрачно: люди, обсуждения, идеи и намерения, наши споры и наша команда. Мне нечего скрывать", - подчеркнул он.

Напомним, в пятницу, 25 января, Владимир Зеленский подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом на пост президента Украины.

Ведущий комедийного шоу "Вечерний квартал" Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Обращение Зеленского транслировалось перед торжественной новогодней речью действующего президента Петра Порошенко.

По результатам различных опросов, Зеленский занимает вторую строчку в рейтинге возможных кандидатов на будущих президентских выборах, уступая только Юлии Тимошенко.