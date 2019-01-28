Тимошенко рассказала о раздающих деньги "наемниках Порошенко"

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что представители окружения Петра Порошенко раздают агитаторам в регионах страны по 1 тыс. грн, заключая с ними договора.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Во всех областях, во всех районах сегодня разворачивается новая мегакоррупционная модель. Окружение, наемники Петра Порошенко сегодня по всей стране подписывают с людьми так называемые договора на агитацию и раздают людям по тысяче гривен", - приводит агентство слова Тимошенко.

Читайте такжеАвтопарк Порошенко обошелся украинцам в сотни миллионов гривенОна посетовала, что правоохранители никак не реагируют на происходящее.

"Это видят сегодня все штабы. Это сегодня фиксируется всеми, кто живет на этих территориях. Но мне очень жаль, что на это не реагируют силовые структуры", - сказала Тимошенко.

В начале января нардеп Виталий Куприй (внефракционный) заявил, что команда президента Петра Порошенко работает над созданием "сети" избирателей, готовых отдать за него свой голос на предстоящих в марте президентских выборах в Украине.

"Сейчас агитаторы ищут по всей Украине людей, которые готовы продать свой голос за Порошенко за 1 тыс. грн. При этом сами агитаторы получат по 250 грн", - отметил Куприй.