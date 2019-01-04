Тысяча гривен за голос: нардеп сообщил о планах Порошенко по массовому подкупу избирателей

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Команда президента Петра Порошенко работает над созданием "сети" избирателей, готовых отдать за него свой голос на предстоящих в марте президентских выборах в Украине.

Об этом сообщил нардеп Виталий Куприй (внефракционный) в Facebook.

"Сейчас агитаторы ищут по всей Украине людей, которые готовы продать свой голос за Порошенко за 1 тыс. грн. При этом сами агитаторы получат по 250 грн", - отметил Куприй.

Кроме того, утверждает нардеп, президент активно задействует админресурс, в частности, мэров крупных городов.

"А это является нарушением статьи 64 Закона "О выборах Президента Украины", - напомнил депутат.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко задекларировал 548,7 млн грн дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), увеличив задекларированный доход за 2018 год по сравнению с 2017-м почти в 82 раза - до более чем 1,3 млрд гривен.

В конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.