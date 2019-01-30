"Не лезьте на рожон": в Донецкой области учителей угрозами вынуждают голосовать за Порошенко

Руководство школ предлагает педагогам материальное вознаграждение за "правильное" голосование.
В Донецкой области учителей в школах запугивают и открыто принуждают голосовать на президентских выборах за действующего "гаранта" Петра Порошенко.
Соответствующее видео с "накачкой" педагогов руководством одной из школ опубликовала в Facebook пользователь Елена Скидан.
Отметим, что на видео мужчина, выступающий перед учителями, не стесняется открыто указывать педагогам за кого голосовать, предлагает материальное вознаграждение за "правильное" голосование и прямо запугивает в случае отказа поддержать Порошенко.
"300 грн от одного благотворительного фонда или будет плохо", "Советую вам, например, и вам подобным не лезть на рожон", "Или голосуйте правильно или с вами что-то может внезапно случиться", - убеждают агитаторы учителей.
Напомним, ранее разгорелся скандал после того, как рэперша Alyona Alyona рассказала, что на выдвижение Порошенко ее завлекли обманом.