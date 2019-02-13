Социологи выяснили отношение украинцев к томос-туру с агитацией Порошенко

Порошенко целовали руки во время томос-тура / volynnews

Средством предвыборной агитации назвали 38,3% опрошенных граждан в Киеве так называемый томос –тур президента Петра Порошенко.

Результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, демонстрируют, что 21% считают, что томос-тур в равной степени средство популяризации и агитации кандидата в президенты.

Видят большее преимущество для ПЦУ в путешествии томоса по стране 13,8% граждан, а 11,2% опрошенных считают данное мероприятие исключительно положительным для украинской церкви.

В КМИС отмечают, что опрос проводился с 19 января по 4 февраля 2019 года методом телефонных интервью, в нем приняли участие 811 респондентов в Киеве.

Как ранее сообщалось, турне президента Петра Порошенко с томосом регионами Украины может обойтись местным бюджетам в большие деньги. Журналисты решили подсчитать, сколько стоит такая пиар-кампания главы государства.