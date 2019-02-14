"Маньяк – наш президент": в Харькове устроили митинг в поддержку фейкового кандидата

14 февраля 2019, 16:58

Желающих заработать на митинге в поддержку Анатолия Оноприенко оказалось более сотни.

Анатолий Оноприенко
Маняьк Анатолий Оноприенко

Печально известный серийный маньяк Анатолий Оноприенко стал фейковым кандидатом в президенты, в поддержку которого в Харькове устроили митинг.

Целью эксперимента-провокации стало желание выявить желающих участвовать в массовой акции за материальное вознаграждение.

"Все желающие должны собраться 13 февраля в 16.00 на площади Конституции. С собой брать ничего не нужно, только любой документ для регистрации. Митинг проходит в поддержку кандидата в президенты от народа... Анатолия Оноприенко", - приводит текст провокационного объявления в Сети харьковское издание 057.ua, участвовавшее в организации акции.

В материале подчеркивается, что на митинг собралось чуть более сотни человек, а организаторам удалось срежиссировать скандирование на камеры лозунгов: "Оноприенко - это мы!", "Оноприенко - это сила!", и "Оноприенко - будущее Украины!".

Издание подчеркивает, что участники акции также на камеру уверяли, что будут голосовать именно за Анатолия Оноприенко, хотя "его предвыборную программу еще не читали".

"Буквально через час мы покинули наш фейковый митинг и мы начали отвечать на возмущенные звонки желающих получить тысячу гривен. На все угрозы митингующих, мы просили их прочесть внимательно - за кого они сегодня стояли и перестать продавать свои голоса.

Мы надеемся, что после этого эксперимента многие хотя бы побояться ходить на проплаченные митинги и не будут размахивать неизвестными им флагами", - добавили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось о митингах в Одессе и Киеве в поддержку фейкового кандидата Сергея Филатова.

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Харьков митинг Маньяк выборы-2019 Анатолий Оноприенко
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