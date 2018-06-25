"Убивал, грабил и снова убивал". В Нацполиции назвали топ-3 украинских маньяков

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин написал, что первое место среди украинских маньяков занимает Андрей Чикатило, второе Анатолий Оноприенко, а третье — Сергей Ткач.

На счету уроженца Сумской области Чикатило 65 убитых, он "убивал, грабил и снова убивал", написал замглавы Нацполиции в Facebook.

"На втором месте среди украинских маньяков — Анатолий Оноприенко, уроженец Житомирской области. По его руках кровь не менее чем 52 человек, которых он убивал с 1989 по 1996 годы", — отметил автор.

Аброськин подчеркнул, что Ткач — уроженец РФ, совершал убийства в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской областях и в Крыму, лишил жизни 29 человек. "Кроме того, ему приписывают еще 60 смертей. Мотивом его убийств был секс. Он всегда в той или иной форме насиловал своих жертв. Сейчас отбывает пожизненное заключение", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в ограблении, изнасиловании и убийстве женщин.